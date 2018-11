Dans la peau d'un jeune et ambitieux entrepreneur

Une expérience à des années lumières des bouquins et des cours magistraux. Pas de théorie, si ce n'est l'assimilation de fondamentaux. Ici, on est directement dans le vif du sujet, en l'occurrence de l'entrepreunariat. Hier, au sous-sol du Lycée technique et hôtelier de Monaco, 50 étudiants en BTS ont expérimenté le concept Graine d'entrepreneurs, pensé par la Jeune chambre économique de Monaco (JCE). « L'idée est simple : donner aux jeunes l'envie d'entreprendre. Au sens large du terme. Ce n'est pas juste créer une entreprise, cela peut être une association ou un événement », détaille David Sirour, créateur du concept et ancien président de la JCE locale.

La journée s'amorce avec un brainstorming. Littéralement, un partage spontané d'idées pour dégager un projet original. Et s'affranchir du réchauffé ou du déjà-vu.

« Le plus difficile,...