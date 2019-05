Coup de coeur des lycéens 2019 : cinq ouvrages sélectionnés

Qui n’a pas une vieille paire de lunettes qu’il n’utilise plus ?

Dans le cadre de ses actions, le Lions Club de Monaco, en partenariat avec Isabelle Bonnal, directrice de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de Monaco, lance le projet « Lunettes pour tous ».

Le but de cette opération est de redonner espérance, dignité et intégrité à des enfants, afin qu’avec une meilleure vue, ils puissent retrouver le chemin de l’école, ainsi qu’une aide précieuse à des femmes et des hommes pour travailler et subvenir aux besoins de leurs familles.

Le projet consiste en la collecte de lunettes dans les écoles de la Principauté de Monaco auprès des élèves de CM2 : ils deviennent ainsi des ambassadeurs auprès de leurs familles de cette noble opération. De même, les opticiens sont invités à collaborer à cette action en transmettant au Lions Club de Monaco les lunettes usagées laissées par leurs clients.

Des boîtes pour récupérer ces lunettes sont mises à disposition dans les écoles qui adhérent à l’opération jusqu’au 14 juin 2019.

L’ambition du Lions Club de Monaco est de pérenniser cette action écologique et humanitaire.

Renseignements : Lions club de Monaco - Hôtel Hermitage à Monaco.

lunettespourtous@lionsmonaco.com

Le jury du « Coup de Cœur des Lycéens », constitué d’élèves de seconde du Lycée Albert Ier, du Lycée Technique et Hôtelier et du Lycée FANB, s’est réuni au CDI du Lycée Technique et Hôtelier, afin d’établir la liste des ouvrages retenus pour le « Coup de Cœur des Lycéens » 2019.

Leur choix s’est porté sur :

David Diop « Frère d’âme » - Éditions du Seuil

Sarah Magnine « L’atelier » - Éditions Mercure de France

Hector Mathis « K.O. » - Éditions Roman Buchet Chastel

Aurélie Razimbaud « Un été de pierres chaudes » - Éditions Albin Michel

Laurent Seyer « Les poteaux étaient carrés » - Éditions Finitude

Créé en 2007, dans le cadre des Prix littéraires de la Fondation Prince Pierre de Monaco, ce « coup de Cœur » sera remis lors de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation, le mardi 15 octobre 2019, à la Salle Garnier.

Prochain temps fort pour les élèves : la rencontre avec les auteurs des ouvrages retenus, le mercredi 5 juin dans les nouveaux locaux du Lycée FANB.