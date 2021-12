Comment Monaco forme les enfants aux métiers de demain

Sur leurs petits bureaux individuels au look futuriste, Clarisse, Arthur et leurs camarades de CM2 de l’école des Révoires apprennent à… programmer. À seulement 10 ans, ils savent déjà coder un parcours sur une "carte micro bit". Un "microcontrôleur", sorte de carte électronique spécialement conçue dans un but pédagogique, pour apprendre aux enfants les bases de la robotique. Bienvenue en classe numérique!

Imperturbables derrière leurs grands écrans, les enfants, eux, ont déjà tout compris. "Il suffit d’être juste, précis et concentré. Ça ne peut que marcher", assure Clarisse d’une voix affirmée.

Agilité et adaptation

Former à des compétences nouvelles, voilà l’objectif de l’école à l’heure du numérique. "Selon une étude menée par Dell et Institute for the Future en 2017, 85% des emplois de 2030 n’ont pas encore été inventés, rapporte Frédéric Genta, délégué interministériel en charge de la Transition Numérique. Ce qui veut dire que l’école doit former à l’agilité et à la capacité d’adaptation, car elle ne peut pas toujours anticiper. C’est exactement ce qui nous a motivés depuis 2018."

Sous l’impulsion du programme Extended Monaco, la Principauté a posé "des fondations solides".

Et Frédéric Genta d’énumérer: "l’étude de la programmation pour tous de 3 à 18 ans, l’équipement des professeurs et des élèves en ordinateurs, leur formation ainsi que celle des parents…"