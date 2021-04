Comment les écoliers de Monaco apprennent le français tout en s'amusant grâce à un dessin animé

Les codes de l’univers du dessin animé

"Lorsque mon fils est arrivé en CM2 et qu’il fallait l’aider à faire ses devoirs, je me suis aperçu que j’étais perdu et qu’il n’existait pas de support pour m’aider, raconte Philippe Denain, le fondateur. Il avait également des problèmes de concentration en classe." En revanche, "il était totalement absorbé par les dessins animés".

Alors, le père de famille a eu une idée: "Et si on arrivait à ce que nos enfants soient concentrés en classe comme ils le sont devant leurs séries préférées". C’est de cette volonté que My Class est né.

En empruntant tous les codes de l’univers des dessins animés qui captivent tant les enfants, cet outil pédagogique destiné aux instituteurs et aux parents (pour les devoirs à la maison) plonge les élèves dans l’histoire de Cerveau City.

Le scénario est simple et réaliste, pour que l’enfant puisse s’identifier rapidement. "Nous sommes dans une salle de classe. Le maître pose une question à Sacha, qui ne sait pas répondre. On entre alors dans le cerveau de l’enfant pour voir ce qu’il s’y passe", raconte Virginie Santels, directrice marketing de My Class.