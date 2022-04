Comment les écoles s’organisent pour la pédagogie des enfants ukrainiens dans la Riviera française

"Les Ukrainiens ont une culture proche de la nôtre"

Enseignante en UPE2A depuis trois ans, Sylvine Humbert donne des cours dans huit écoles primaires de la Carf. Pour l’instant, elle compte 28 élèves allophones, aux origines très variées: italiennes, anglaises, russes, arméniennes… et depuis le début de la guerre, des Ukrainiens. Bien qu'ils soient arrivés en milieu d’année scolaire, elle a su les intégrer rapidement dans ses cours.

Comment s’organise l’accueil des enfants ukrainiens dans vos cours?

Avant toute chose, je leur fais faire un test de lecture en langue d’origine, pour connaître leur niveau dans leur propre langue. C’est quelque chose que je fais avec tous les élèves. Car s’ils n’ont pas le niveau dans leur propre langue, l’apprentissage du français sera plus difficile. Il faut donc que je m’adapte à cela.

Ensuite, j’ai acquis un petit livret de communication dans lequel on peut retrouver des mots et des phrases pratiques en ukrainien et français. Cela permet de fluidifier la communication. Mais, personnellement je n’en ai pas encore eu besoin.

Est-ce que vous avez une approche différente avec eux?

Non, on les aborde toujours avec de la bienveillance, mais on ne change pas d’attitude par rapport aux autres enfants. Simplement, je les intègre plus vite. Ils ont plus de facilités, donc je peux me le permettre.

Ils apprennent le français plus facilement?

Oui, du moins pour ceux que j’ai reçus jusqu’à maintenant. Car pour la plupart, ils parlent le russe et l’anglais. Les enfants qui connaissent plusieurs langues, intègrent le français plus facilement. Et puis les Ukrainiens et autres enfants de l’Est, ont l’avantage d’avoir une culture qui se rapproche de la nôtre. Je remarque bien que l’apprentissage est plus difficile pour ceux qui ont des cultures différentes, comme les Américains ou Thaïlandais.

En quoi consistent vos leçons?

On travaille d’abord l’expression orale, pour favoriser la conversation. Ensuite on enchaîne sur l’écriture, mais c’est plus difficile. Généralement, je leur apprends les mots, puis j’organise un jeu, pour voir s’ils ont bien compris. Cela permet de libérer la parole, car dans ces moments-là, les enfants se lâchent et s’expriment.