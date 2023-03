Voulue par la princesse Grace, la crèche-garderie a ouvert ses portes en 1966

C’est en 1966, sous l’impulsion de la princesse Grace, que la garderie Notre-Dame-de-Fatima a été créée. Cet établissement voit le jour pour permettre aux mères de famille de concilier leur vie professionnelle et familiale.



En 1973, elle déménage des locaux exigus de la Condamine à ceux de la Villa Colibri au boulevard de Suisse. Puis en 1993, les locaux étant devenus inadaptés, l’établissement déménage une nouvelle fois et s’installe cette fois à Fontvieille au quai des Sanbarbani où sera créée, par la même occasion, une crèche pour accueillir également les tout-petits. En 2007, la crèche-garderie prend définitivement ses quartiers sur le port de Fontvieille, dans l’immeuble domanial « Le Magellan ».



En 2014, elle est rebaptisée « crèche-garderie Rosine Sanmori » et nommée ainsi en hommage à celle qui fut vice-présidente de la Croix-Rouge Monégasque de 1968 à 2014, pendant quarante-six ans.



Aujourd’hui, la CRM est présidée par le prince Albert II, la princesse Charlène occupant la vice-présidence depuis 2021.Le Secrétaire général Frédéric Platini consacre 913 773 € euros par an à l’enfance et à la jeunesse sachant que les ressources essentielles de la Croix-Rouge Monégasque sont issues de la subvention gouvernementale et du gala organisé chaque année par la CRM. Des ressources complémentaires existent également et proviennent de dons, de legs de particuliers et de partenaires sur les projets retenus mais également de revenus locatifs et financiers.