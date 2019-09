Collégiens et lycéens de FANB (en uniforme) découvrent leur nouvel établissement dans le quartier de l'Annonciade

Le bâtiment réunit désormais sous le même toit collégiens et lycéens scolarisés dans l’institution privée. Un paquebot pour un peu plus de 700 élèves, qui marque aussi un retour aux sources sur le site historique des Franciscains.

Pour les collégiens habitués au site du Rocher, ce lundi après-midi, il a donc fallu se familiariser aux nouveaux lieux qui vont devenir leur quotidien. Et au blazer bleu marine imposé dans le code vestimentaire.

Une veste que les élèves ont été invités à enfiler au moment de l’appel dans la cour.

Dans les étages supérieurs, pas de blazer pour les lycéens mais un code vestimentaire obligatoire aussi depuis l’an dernier: polo blanc et pull bleu marine. Et pour les plus frileux (les salles de classe sont pourtant tempérées à 25 degrés), une veste sweat-shirt vient compléter la panoplie cette année.

Si, pour l’après-midi de rentrée, certains élèves ont pris quelques libertés, ils auront à bien lire le nouveau règlement intérieur de l’établissement, qui systématise cette tenue chaque matin, au risque de passer par la case permanence.