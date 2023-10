Cocktails, cuisine et service: découvrez ces trois jeunes qui représenteront Monaco à un concours mondial

La tension était palpable au lycée Rainier-III, jeudi dernier, où les noms des trois gagnants sélectionnés pour la finale YoungChef 2023 ont été annoncés lors d’une remise des prix, en petit comité, dans l’établissement hôtelier ayant vu passé de grands noms entre ses murs.

Cette compétition internationale, dont Monaco accueillera la finale les 23 et 24 novembre, récompense les meilleurs dans trois domaines : la cuisine, la mixologie (cocktails) et le service. Et des talents de la SBM se révèlent.

"Chaque étape doit être parfaite"

Les candidats ont appris leur sélection dix jours à peine avant le concours. Une pression supplémentaire sur les épaules de ces fins gourmets, ayant rivalisé de techniques et d’originalité pour élaborer leurs succulentes recettes.

Pascal Garrigues, chef au Monte-Carlo Beach, a coaché deux mois durant Bruno Stabile, représentant de l’établissement du Larvotto en cuisine. Pour ce chef ayant participé à dix concours au long de sa carrière, dont neuf victoires, la clé de la réussite réside dans l’excellence.

"Il a choisi son menu et nous avons travaillé tout le mois pour élaborer la recette la plus équilibrée et élégante. Chaque étape doit être parfaitement exécutée. Réalisation, préparation, dégustation. La dernière semaine, il a refait le plat tous les jours pour le maîtriser parfaitement", précise le gagnant de l’International Cup.

"La délibération fut longue et fastidieuse"

S’attelant avec rigueur à l’évaluation des jeunes prodiges, le jury présidé par Christian Garcia, président du Club des Chefs de Chefs, s’est chargé de départager les participants. L’équipe de critiques était composée de Laurent Piolti, sous-chef à l’Hermitage; Jean-Laurent Basile, chef aux Thermes marins l’Hirondelle; Luc Gamel, sous-chef à l’Hermitage; et Joël Garault, ancien chef du Vistamar, devenu Le Pavillon. Un comité signé SBM.

"La délibération fut longue et fastidieuse. Il nous a fallu évaluer les menus dans leur ensemble. Nous y avons passé une heure et demie avec la pression de choisir les meilleurs pour représenter Monaco lors de la finale", indique Joël Garault, soulagé d’avoir pu trancher sur ce choix cornélien.

Dans la salle du lycée Rainier-III dans laquelle s’est déroulée la remise des prix, Anne-Marie Boisbouvier, ambassadeur et délégué permanent de Monaco auprès de l’UNESCO, a annoncé tour à tour les noms des gagnants.

À l’annonce du verdict, certains visages se sont illuminés ; d’autres renfrognés. La satisfaction fut immédiate pour les trois lauréats représentant chacun des disciplines différentes. La cuisine, la mixologie et le service. Le prince Albert II a salué "une très belle compétition pleine d’enthousiasme, dont l’établissement Rainier-III fut l’écrin".

Le souverain monégasque espérant "la victoire d’un Monégasque" lors de la finale en novembre prochain.

Trois gagnants en lice pour le concours final

En cuisine, Jordan Callen, chef exécutif du Trinity au Portier, s’est démarqué. "Je me prépare depuis un mois, Trinity vient d’ouvrir donc ça a été beaucoup de travail. C’est une vitrine pour mon établissement et pour mettre en avant notre vision de la cuisine. Pour moi c’est un travail d’équipe", confie le jeune talent, avec l’envie de se surpasser pour la prochaine étape.

Luigi Gianini, lui, a séduit grâce à un cocktail pensé pour représenter la Principauté. "J’espère amener le Coya et la SBM au sommet", déclare avec ferveur le jeune mixologue.

La rigueur et l’efficacité du service ont quant à elle été représentées par Daryl Danican. "Je suis très fière de représenter le Monte-Carlo Bay. À présent, je vais me préparer pour la finale", assure le serveur chevronné.

La scène gastronomique monégasque à l’honneur

La finale du Young Chef & Young Waiter 2023 se tiendra donc les 23 et 24 novembre au Lycée Rainier-III. Pour l’occasion, le concours se déroulera exclusivement en anglais.

"C’est un challenge de plus", souligne Christophe Joublin, directeur des formations au Lycée Rainier-III.

Neuf pays seront en lice pour défendre leurs jeunes talents. Une chose est sûre, les étoiles montantes monégasques sont prêtes à éveiller les papilles des jurés, afin de décrocher la première place.

Le prince Albert II saluant les réputées toques blanches membres du jury de la journée de concours organisée au Lycée Rainier-III, pour déterminer ceux qui représenteront Monaco fin novembre. Photo Jean-François Ottonello.