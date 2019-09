"C'est mieux", "c'est pratique", "les enfants vont être boostés"... La généralisation de l'uniforme fait l'unanimité à Monaco

"Ils ont quand même le choix du bas. Ils peuvent mettre un pantalon, un short et les chaussures qu’ils veulent, nuance Gilles Falquerho, parent d’élève en CM1. Donc, ça reste quand même une petite liberté."

À l’école Saint-Charles, cette liberté de choisir un bas est toutefois réglementée. "Ils doivent être sombres. Comme les années précédentes, les shorts et jupes ne doivent pas être trop courts et les pantalons pas troués. C’est très joli mais que le week-end, pas à l’école", a martelé la directrice, Caroline Fuentes-Van Klaveren, aux parents amassés dans la cour de récréation.

"Unité"

Pour la chef d’établissement, cette harmonisation vestimentaire, c’est surtout le symbole d’une "unité". D’un sentiment corporatiste.

"J’ai eu la chance d’enseigner en Angleterre et aux États-Unis. L’uniforme fait partie de leur culture. Cela symbolise l’appartenance à une institution. Les enfants aiment bien. Ici, on a 40 nationalités différentes, alors le code vestimentaire permet de souligner cette identité. On fait tous partie du même groupe", analyse-t-elle.

"Ils ont chacun l’écusson de leur école, donc ça va peut-être mettre en avant les différentes écoles. Les élèves vont être boostés pour être les meilleurs", renchérit un papa.

Si certains, minoritaires, jugent que le blanc peut être un brin salissant, d’autres y voient un aspect positif.

"C’est plus pratique pour les habiller le matin, souligne Aga, maman d’une écolière de CM2. En plus, c’est joli, élégant et de bonne qualité. On peut reconnaître les enfants d’une même école dans la rue. Les miens l’ont bien accueilli."

Une reprise tout en douceur

à Saint-Charles