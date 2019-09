C'est la rentrée aujourd'hui pour plus de 5.700 élèves: on fait le point sur les nouveautés de l'année scolaire à Monaco

Deuxième classe pour l’intégration scolaire

C’est un des combats de la directrice de l’Éducation nationale, lutter contre le décrochage scolaire et accompagner tous les élèves. Ainsi, cette année, au collège Charles-III, une deuxième classe d’adaptation et intégration scolaire (AIS) sera mise en place pour douze élèves en 6e.

Dans cette classe, comme dans la première ouverte depuis 2017, le programme est adapté pour prendre en charge des collégiens qui présentent des troubles cognitifs importants. Ils peuvent ainsi développer leurs compétences.

En parallèle, le partenariat lancé l’an dernier avec le CHPG se poursuit. Et les enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie et psychiatrie auront, deux fois par semaine, la visite d’une enseignante spécialisée pour les aider à assurer la continuité de leur parcours scolaire.

40% de produits bio dans les cantines

En 2011, le vote d’une loi imposait aux établissements monégasques d’introduire la nourriture biologique dans les cantines. Au départ au rythme d’un repas par semaine, soit 20%.

Ce taux va doubler cette année, avec 40% de nourriture biologique dans les plats servis. Une nouveauté évaluée avec un surcoût de 38 euros par élève sur l’année scolaire.

En parallèle, dans les cantines, des élèves éco-responsables vont être désignés pour lutter contre le gaspillage alimentaire. "C’est un fléau, il faut que les enfants apprennent à ne pas gaspiller, en se servant de plus petites portions et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre", note Isabelle Bonnal.

La formation des enseignants dopée

L’an dernier, 100% des professeurs de primaire ont été formés. Pour cette année scolaire, au regard de l’évolution des programmes et du nouveau baccalauréat, les formations se poursuivent.

"C’est un axe prioritaire de notre politique d’excellence", souligne Isabelle Bonnal. Ainsi, deux nouveaux conseillers pédagogiques seront chargés cette année d’accompagner et d’animer des séances de travail et de formation pour les enseignants, avec leur expertise.

L’extension en mer au programme

En collaboration avec la société Anse du Portier, les collégiens et lycéens devraient en effet, au cours de l’année, travailler sur des dossiers touchant à ce chantier pharaonique.

"Il sera abordé d’une part sur l’aspect technique d’aménagement du territoire du pays mais aussi sous son aspect environnemental avec les questions de protection du milieu dans lequel il s’inscrit."

Autre projet original pour les élèves, via la société Orbital Solutions Monaco, des classes de collège et du Lycée technique vont prendre part à la construction d’un nanosatellite à destination environnementale, qui, s’il y a financement, pourrait être placé en orbite.

Plantu à la rencontre des lycéens

Après Pierre Rhabi l’an dernier, c’est un autre invité de marque que l’Éducation nationale présentera aux lycéens cette année.

Le dessinateur de presse Plantu devrait en effet venir à la rencontre des élèves de lycée pour un débat sur le dessin de presse et la caricature.