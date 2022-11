Ce que l’on sait sur l’une des meilleures écoles de jeux vidéo au monde qui s’installe à Nice

L’information a été dévoilée en grande pompe lors de plus grand salon français du jeu vidéo – la Paris games week. Isart Digital, classée parmi les toutes meilleures écoles de jeux vidéo du monde, débarque à Nice. Dès septembre 2023, la première promotion pourra intégrer ce campus Game business school, qui sera d’abord installé dans des locaux loués à la mairie dans l’Eco Vallée.

Qu’est-ce qu’on y apprend?

Le campus niçois sera "une école à part entière avec ses spécificités et leurs identités" mais aussi avec "un directeur et des équipes spécifiques au contexte", assure la direction d’Isart. Si le campus historique parisien est plus orienté sur les métiers créatifs et que celui de Montréal est plus marqué ‘‘analyse data’’, Nice promet d’être axé sur "des métiers différents dans l’univers des jeux vidéo au service de la monétisation, du marketing, du publishing et de l’entrepreneuriat".

Une business school (école de commerce, en français) qui offrira également la filière artistique et créative de l’établissement.

"Les diplômés seront en mesure de briguer des postes de data manager, de business development. Mais aussi des métiers de l’édition au sein des studios et des éditeurs de jeux vidéo ou pour d’autres industries, en France et à l’étranger [...] utilisant les technologies numériques de l’image, de l’intelligence artificielle et de la data", estime la direction.

Qui peut y accéder?

L’école propose deux formations: un Bachelor of business administration (une licence en trois ans) intitulée Game & creative management (‘‘jeu et management créatif’’, en français) et un Master of science (maîtrise en deux ans) intitulé Game & Creative Strategy (‘‘jeu et stratégie créative’’, en français).

Les tarifs?

Le coût de ces études: 8.900 euros par an pour la licence et 11.000 euros par an pour la maîtrise auxquels il faudra ajouter 450 euros de frais d’inscription.

« On s’adresse à des bacheliers, hommes et femmes, français et étrangers, qui veulent aller vers ces métiers dynamiques où des success story s’écrivent tous les jours, livre le directeur d’Isart Digital, Xavier Rousselle.

Les candidats devront s’inscrire sur le site Internet de l’école (1) pour obtenir une date d’entretien. Les sessions démarrent début décembre pour la rentrée prochaine.

Un projet de campus dédié

Résidence étudiante, incubateur d’entreprise, immeuble éco-construit... En 2025, Isart devrait avoir son campus dédié à Nice sur le boulevard Simone-Veil.

Le projet: un bâtiment à l’architecture volontairement avant-gardiste pour une école qui ambitionne d’accueillir jusqu’à 1.000 étudiants. Une ambition qui aurait été l’un des facteurs de l’aboutissement de l’implantation sur la Côte d’Azur. "Quand on a voulu construire une école en dur, ça a été un tournant", confie le directeur qui souhaite à terme "aider à créer des entreprises, des modèles économiques, à travers le jeu vidéo et la création de propriété intellectuelle".