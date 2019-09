Cap-d’Ail: les enfants accueillis dans une école rénovée et climatisée

Est-ce le soleil au beau fixe ou la quiétude de l’avenue Winston-Churchill ? Toujours est-il que pour la rentrée des classes hier à Cap-d’Ail, c’était un festival de sourires sur les visages des enfants et (presque) pas de larmes.

L’école maternelle et primaire de la commune accueille cette année 303 élèves. Des effectifs stables en primaire et secondaire, à l’exception d’une classe fermée donnant naissance à la fusion d’une classe grande section et CP, qui a suscité l’inquiétude de certains parents lundi matin. Mais selon les enseignants, cela ne devrait pas pénaliser les élèves de CP.

La grande nouveauté de cette rentrée 2019, c’est la fin des travaux de rénovation de l’établissement entamés voici trois ans. La mairie a, en effet, investi depuis 2017 près d’1,2 million d’euros pour rénover l’ensemble du groupe scolaire André-Malraux.

Parmi les changements significatifs : certaines classes ont été agrandies, la cuisine du réfectoire a été entièrement réaménagée et rééquipée, les façades des bâtiments ont été changées, pour suivre la législation, les drapeaux français et européens ont été accrochés dans toutes les classes. Et la climatisation a été mise en place dans tout le bâtiment.

Une nouveauté déjà éprouvée en juin dernier pendant un épisode de canicule qui a permis de continuer les cours sans encombre. Et qui devrait encore bien servir pour les premiers jours du mois de septembre…