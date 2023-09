Une rentrée scolaire sous le signe de la stabilité pour les écoles de Beausoleil

Ecole des Cigales: Thomas Mireux, un nouveau directeur en terrain connu

Il vient tout droit de Sospel mais connaît très bien Beausoleil pour avoir été directeur intérimaire de l’école du Ténao en 2015. Thomas Mireux a repris cette année les rênes de l’école des Cigales de Beausoleil. Si son nom ne vous dit peut-être rien, il a pourtant longtemps été dans les parages, entre Menton et Beausoleil.

"Cela fait une vingtaine d’années que je suis dans les Alpes-Maritimes", partage Thomas Mireux. Le quadragénaire a commencé sa carrière dans la circonscription de Menton il y a 14 ans. "J’ai fait quelques écoles à Menton, à La Turbie, à l’école de Sospel. Je suis allé dans la Vallée de la Roya. J’ai aussi fait des remplacements à Beausoleil." Il entame ainsi sa cinquième année à la direction.

Des projets en lien avec la nature

Celui qui a repris le chemin de l’école depuis un peu plus d’une semaine se réjouit de voir l’établissement se remplir à nouveau. Et notamment de rencontrer ses collègues. "Nouvelle école, nouvelle équipe. J’ai trois enseignantes avec moi dont deux à mi-temps avec deux autres personnes qui vont venir compléter. En plus de l’équipe des Atsem. Je suis assez enthousiaste à l’idée de commencer ce nouveau chapitre dans l’éducation nationale."

S’il se laisse le temps de prendre ses marques, le directeur de 43 ans arrive avec quelques idées derrière la tête. "J’ai beaucoup d’envies et de projets à mettre en œuvre. Venant de Sospel, ce sera plutôt en lien avec la nature. J’aimerais mettre en place des projets écocitoyens, faire découvrir mon village de Sospel aux élèves."

Mais pas seulement. "J’ai aussi des projets de liaison entre l’élémentaire et la maternelle. Faire venir des élèves d’élémentaire en maternelle et puis inversement pour voir comment ça se passe parce que la plupart vont monter à l’étage du dessus. ça me paraît important qu’ils découvrent les lieux dans lesquels ils vont évoluer. L’idée est de monter des projets entre les deux écoles pour créer du lien."

Les spécificités de Beausoleil

Thomas Mireux sait où il met les pieds, lui qui est déjà passé par Beausoleil. "Je suis content de travailler ici parce que je sais qu’il y a un accent qui est mis sur l’éducation et la culture."

Et il connaît aussi la richesse cosmopolite de la commune, qu’il aborde sereinement. "J’ai déjà l’habitude de gérer cela. En maternelle c’est moins compliqué qu’en élémentaire. Nous sommes beaucoup dans l’apprentissage de la langue. À 3 ans, tout notre travail se fait sur le langage. On leur apprend beaucoup de vocabulaire et puis les enfants apprennent très vite au contact des autres. Ce qui est plus difficile c’est le contact avec les familles mais on verra comment on peut travailler dessus."