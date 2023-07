"Elle n'est plus adaptée": comment la Ville de Beausoleil modernise son aide aux devoirs pour la rentrée prochaine

"Les familles de notre commune sont nombreuses à avoir besoin d’être soutenues dans le cadre de l’accompagnement scolaire." Pour Maïlys Salivas, adjointe au maire de Beausoleil chargée de l’éducation, la Culture et la Jeunesse, il s’agit d’une priorité pour la rentrée prochaine. "Nous avons beaucoup de familles venant de pays étrangers et qui rencontrent des difficultés avec la langue française. Elles sont aussi confrontées à des problèmes de logements qui sont souvent très petits et peu propices à l’étude et aux devoirs. Nous avons mis en place en 2018 une aide mais peu d’enfants y participent et elle n’est plus adaptée."

Dans le cadre du contrat local d’accompagnement scolaire (Clas), l’élue s’est donc attelée, avec son équipe d’animateurs, à repenser la façon de faire. Ainsi, il s’agira d’une séance de trois heures pour les primaires, le mercredi matin, et une autre le samedi pour les collégiens. "Ce ne sera pas une aide classique. Il y aura des ateliers et l’accompagnement scolaire sera proposé de manière ludique. Par exemple, nous réaliserons un atelier cuisine pour bien comprendre les mathématiques."

Trois heures divisées en trois

Sur les trois heures, trente minutes seront consacrées à l’aide à proprement parler. "Les ateliers se dérouleront sur une heure et demie. Ces ateliers, selon la matière, pourront se tenir aussi bien dans une maison de retraite comme dans un jardin solidaire. Ils sont mis en place pour montrer la finalité concrète de l’apprentissage à l’instar des maths qui sont utiles lorsque l’on cuisine."

Puis la demi-heure restante sera dédiée aux échanges entre les animateurs et les parents. "Derrière cet accompagnement, l’objectif est aussi de redonner confiance et éviter à tout prix le décrochage, mais également donner une méthodologie."

Cette nouvelle formule se met en place en lien avec les établissements scolaires. "Nous prenons les élèves en soutien après une détection au sein des écoles et après avoir échangé avec l’équipe pédagogique de l’établissement. Nous impliquons aussi les parents dans la démarche, nous voulons instaurer et maintenir un dialogue, un lien avec les familles."

Ces ateliers sont ouverts à tous. Huit élèves sont d’ores et déjà inscrits pour l’an prochain pour chaque session. L’inscription à cette nouvelle formule d’aide aux devoirs est issue d’un échange entre l’établissement scolaire, les parents et la commune. Se rapprocher de la mairie pour y participer.