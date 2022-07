Baccalauréat 2022: 98,45% des élèves ont été admis à Monaco

Cette année encore, les élèves de la Principauté ont brillé par leurs résultats obtenus au baccalauréat.

En effet, 98,45% des 451 élèves inscrits, toutes séries confondues, ont réussi les épreuves du 1er groupe, dont 82,21% avec mentions, avec 50,45% de mentions "Très bien" et "Bien", soit 365 mentions réparties comme suit:

• 87 mentions "Très Bien",

• 137 mentions "Bien",

• 141 mentions "Assez Bien".

98,58% en série générale

En ce qui concerne les élèves de la série générale du Lycée Albert Ier et du Lycée François d’Assise –

Nicolas Barré, 98,58% ont été admis avec 249 mentions (soit un taux de mentions de 89,89%) dont

63,54% de mentions "Très Bien" et "Bien":

• 77 mentions "Très Bien",

• 99 mentions "Bien",

• 73 mentions "Assez Bien".

98,63% en série technologique

Les élèves de la série technologique du Lycée Albert Ier et du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco enregistrent, quant à eux, un taux de réussite de 98,63%, avec 70,83% de mentions dont 27,78% de mentions "Très Bien" et "Bien" (51 mentions):

• 5 mentions "Très Bien",

• 15 mentions "Bien",

• 31 mentions "Assez Bien".

97,94% en série professionnelle

Le taux de réussite des élèves des secteurs hôtelier, industriel et tertiaire de la série professionnelle du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco est tout aussi excellent avec 97,94% de réussite, et 68,42% de mentions dont 29,47% de mentions "Très Bien" et "Bien" (65 mentions) soit:

• 5 mentions "Très Bien",

• 23 mentions "Bien",

• 37 mentions "Assez Bien".

Des brillants résultats qui témoignent de la constance des efforts des lycéens ainsi que de la qualité de l’accompagnement et des enseignements mis en œuvre en Principauté.

Mardi soir, le Gouvernement princier a adressé ses plus vives félicitations "aux lycéens ainsi que ses sincères remerciements à tous les personnels de direction, enseignants et non enseignants, dont l’engagement sans faille a permis que l’édition 2022 du Baccalauréat s’inscrive dans la continuité d’excellence des précédentes éditions. Enfin, le gouvernement princier rend hommage aux équipes de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour leur mobilisation."