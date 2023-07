Année scolaire 2022-2023: 100% de réussite à l’École Supérieure d’Arts Plastiques-Pavillon Bosio à Monaco

La Remise des Prix de l’École Supérieure d’Arts Plastiques Pavillon Bosio pour l’année scolaire 2022-2023 s’est déroulée mardi dans la Cour d’honneur de la mairie, en présence de la princesse Caroline de Hanovre, représentant le prince Albert II, Mélanie-Antoinette de Massy, des représentants des plus Hautes instances de la Principauté, des entités culturelles et des associations, ainsi que du maire et des membres du Conseil communal.