À Sospel, la Fondation Princesse Charlène en mission pour apprendre aux écoliers à nager

Ce projet, lancé en 2022, a pour objectif d’enseigner la pratique de la natation au sein du cursus scolaire aux enfants de la ville ainsi que des communes de Breil-sur-Roya et de Moulinet.

Cette année, la durée du projet a été augmentée en incluant le mois de juin, permettant à près de 400 enfants de la maternelle à la 6e d’acquérir les compétences minimales pour assurer leur sécurité dans l’eau et effectuer le test "Sauv’Nage" agréé par l’École Française de Natation et la FFN.

Jeudi dernier, entre 14h et 17h, plus de 50 enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Sospel ont participé à leurs derniers cours de natation de la saison, encadrés par des maîtres-nageurs certifiés par la FFN et titulaires d’un Brevet d’état des activités aquatiques et de natation.

Des diplômes d’attestations de participation, des médailles de la FFN et des bonnets de bain aux couleurs de la Fondation ont été remis à chaque enfant en présence de M. Gareth Wittstock, secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, Remi Besson, membre du comité directeur de la Ligue PACA de la FFN, de Jean-Mario Lorenzi, maire de

Sospel et de Renaud Detoeuf et M. Michel Poggi, adjoints au maire.

"Sospel Natation Azur" est un projet local important pour la Fondation, dont la mission principale est de renforcer l’éducation aquatique afin de prévenir la noyade.

Il complète celui intitulé "La Turbie Natation Azur" à la piscine municipale Princesse Charlène de La Turbie, qui en juin 2023 avait également permis à 310 enfants âgés entre 4 et 10 ans de recevoir des cours de natation selon différents paliers, certifiant leur capacité à assurer leur sécurité dans l’eau.