À 16 ans, il est le plus jeune bachelier de Monaco

La tête sur les épaules, et l’esprit léger et heureux de franchir tout prochainement une nouvelle étape de sa vie... Lycéen à Albert-Ier jusqu’en juin dernier, Titouan Mariotte vient d’obtenir son baccalauréat général. Rien d’exceptionnel en soi, sauf que son âge, 16 ans, fait de lui le plus jeune bachelier de la Principauté. Pour autant Titouan Mariotte n’en tire aucune gloire.

Sans mention

À peine en avait-il eu connaissance lorsque les résultats sont tombés. Il faut dire qu’être le plus jeune de sa classe fait partie de son quotidien, lui qui, à 13 ans, a intégré le lycée Albert-Ier après avoir sauté la classe de CP plusieurs années auparavant...

"J’ai senti un peu de décalage avec les autres élèves à la rentrée de ma seconde, mais il s’est très vite tassé. Je me suis fait rapidement des amis et la différence d’âge s’est estompée. J’ai passé trois belles années au lycée", raconte le jeune garçon qui n’a jamais ressenti une quelconque appréhension à passer son bac.

"J’ai été peu stressé au début des épreuves, bien sûr comme tout le monde, mais je n’ai jamais douté du fait de l’obtenir. Surtout lorsque j’ai su, avant même d’avoir fini les épreuves, que j’étais pris dans mon école de commerce. À partir de là, j’ai aussitôt levé le pied concernant les révisions et j’ai beaucoup moins travaillé", reconnaît le jeune bachelier avec un large sourire.

Titouan Mariotte n’a donc été nullement déçu de ne pas obtenir de mention à son bac. "Je n’ai jamais énormément travaillé en revanche j’écoutais beaucoup en classe et je retenais quasiment tout. J’ai toujours fait ce qu’il fallait pour être dans la moyenne et avoir les résultats."

Hésitant entre droit et commerce

Aujourd’hui, s’il ne sait pas encore ce qu’il fera comme métier, Titouan Mariotte ne cache pas son enthousiasme de vivre de nouvelles expériences à la rentrée à Paris, aux côtés de sa mère qui s’installera, elle aussi, dans la capitale française.

"J’ai hésité entre le droit et le commerce, et j’ai opté pour une école de commerce. Beaucoup de personnes de ma famille ont suivi ce parcours et ont réussi. Ça va me changer du tout au tout, souligne Titouan Mariotte. Mais cela me donne très envie. C’est une nouvelle et très belle expérience pour moi et j’ai hâte!"

En attendant, Titouan Mariotte compte bien profiter de son été, en passant des vacances méritées auprès de ses proches et ses amis.