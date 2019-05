500 enfants au Devens pour la finale du Festival de Littérature Genèse

Cinq cents enfants venus de toutes les classes des Alpes-Maritimes du CP au CM2 se sont retrouvés vendredi au Devens pour participer à la grande finale du « Festival de Littérature Genèse », initié et organisé par les services départementaux de l’Education nationale, Académie de Nice.

Accueillis par la Ville de Beausoleil, partenaire de cette opération depuis trois ans, et les enfants des écoles de Beausoleil, les élèves lauréats du département accompagnés de leurs professeurs, ont passé une grande journée au Devens autour des nombreuses animations proposées.

Au programme : des ateliers et jeux, un spectacle de la compagnie Bâl et des rencontres avec des auteurs et illustrateurs présents pour le Festival du Livre Jeunesse de Beausoleil.

L’importance du devoir de mémoire

Une journée pleine de découvertes cette année, sur le thème de la mémoire, avec l’importance de l’histoire, du devoir de mémoire, pour les enfants récompensés de leurs travaux et productions littéraires réalisés au cours de l’année.

Les lauréats du département et des classes de Beausoleil ont pu profiter des ateliers, jouer, chanter en chorale et relever toutes sortes de défis artistiques, littéraires, sportifs.

Une journée préparée et orchestrée par les conseillers pédagogiques de l’Education nationale en collaboration avec les services de la ville, les éducateurs sportifs et les animateurs du service Enfance et vie Scolaire de Beausoleil.

Une forte mobilisation de tous pour offrir un beau moment de partage aussi intéressant pour les enfants que divertissant.