Zemmour et ses groupies, joue-la comme Chirac, la France fatiguée... La Semaine vagabonde de Denis Carreaux

Lundi

Zemmour et ses groupies. Un an après son tour de piste à la présidentielle et sa tentative ratée aux législatives dans le golfe de Saint-Tropez, Eric Zemmour est de retour. Depuis cette folle année électorale, l’échec a été (à peu près) digéré, les rancœurs gommées et les comptes réglés dans trois livres (1) publiés en rafale. Le sien caracole déjà en tête des ventes. De quoi redonner le moral à Zemmour qui retrouve avec bonheur la ferveur des fans et l’excitation des groupies. « Rendez-vous compte, il y avait 5h de queue pour ma séance de signatures à Paris ! », jubile le fondateur de Reconquête !, de passage dans le studio du groupe Nice-Matin. Est-il prêt à reprendre le combat en 2027 ? « Si j’ai la forme et si le lien que j’ai créé ne s’effiloche pas, pourquoi pas ». Ce n’est en tout cas pas l’envie qui lui manque.

(1). Je n’ai pas dit mon dernier mot, d’Eric Zemmour, Rubempré, 352 pages, 21,90 euros ; Zemmour ? Ben voyons !, de Jérôme Rivière, Éditions du Rocher, 200 pages, 16,90 euros ; Jacline qui ? Réponse à Eric Zemmour, de Jacline Mouraud, Bouquins, 216 pages, 19 euros.

Mardi

Quand le réchauffement a aussi du bon. L’an dernier, les gaz à effet de serre ont reflué de 2,2 % en France. Chouette, se dit-on, nos efforts commencent à payer : baisser le chauffage, rouler dans des voitures plus propres, éteindre la lumière… En y regardant de plus près, on constate que si ces gestes vertueux ont forcément aidé, cette évolution s’explique surtout par...la douceur du climat, avec un record de chaleur battu en octobre et des températures exceptionnellement élevées en novembre et décembre. Les chiffres du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa) nous apprennent aussi que dans le même temps, les émissions du secteur de l’énergie se sont envolées de 8 %. La raison ? Le coup de mou de notre filière nucléaire qui a entraîné un recours plus important aux centrales au gaz et au charbon. L’État, qui demande beaucoup d’efforts aux particuliers, devra faire de même s’il veut tenir ses objectifs et atteindre la neutralité carbone en 2050.

Mercredi

Joue-la comme Chirac. Aujourd’hui, je me suis pris pour Chirac. Voulant imiter son célèbre saut de cabri en 1980 à la station Auber, je suis pour la première fois de ma vie passé au-dessus d’un tourniquet du métro. À l’époque, le maire de Paris souhaitait gagner du temps. Trop vieux pour entamer une carrière de resquilleur, j’entendais juste venir à bout d’un tourniquet bloqué, en dépit de la validation en règle du pass magnétique qui remplace désormais le ticket de métro. Contrairement à Jacques Chirac, je n’ai pas réalisé mon acrobatie sous les objectifs des photographes mais sous les yeux des agents de sécurité du métro. Trop contents de tomber sur le râble d’un provincial cravaté en fâcheuse posture, ils ont stoppé mon élan illico. Explications, vérification de la validité de mon badge : l’incident m’a valu un grand moment de solitude, mais pas d’amende. Il me conforte en tout cas dans l’idée que Jean Castex, le président de la RATP, a raison de vouloir faire la peau de ces machines infernales qui font tourner en bourrique les touristes et rendent chèvre les parents munis de poussette. À un an des JO, il est temps d’envoyer ces satanés tourniquets à la retraite.

Jeudi

Ségolène, c’est (presque) que de l’amour. Dans son dernier ouvrage, « Refusez la cruauté du monde ! » (2), Ségolène Royal se livre à un vibrant plaidoyer en faveur de la tendresse. Cet hymne à l’amour en politique trouve vite ses limites lorsque l’ex-ministre se retrouve face à des caméras de télévision. Morceaux choisis lors son interview dans Face aux territoires, l’émission de Cyril Viguier sur TV5 Monde en partenariat avec Nice-Matin.

- Élisabeth Borne : « Je lui ai bien rendu service. Elle a été ma directrice de cabinet et c’est moi qui l’ai nommée à la tête de la RATP. Moi, j’accorde beaucoup d’importance à l’humanité. Ce n’est pas son cas. Quand je travaillais avec elle, les gens étaient malheureux. Je suis à sa disposition si elle veut quelques conseils. »

- Marlène Schiappa. « Poser ainsi dans Playboy est choquant et immoral. Une ministre n’a pas à faire de la publicité à un journal qui transforme le corps des femmes nu en marchandise. Quel exemple pour les femmes et les petites filles ! »

C’est beau, l’amour !

(2). Refusez la cruauté du monde ! Le temps d’aimer est venu, de Ségolène Royal, éditions du Rocher, 160 pages, 14,90 euros.

Vendredi

La France fatiguée. Après deux mois de manifs, de violences et de guérilla politicienne, les Français sont fatigués. Majoritairement opposés à la réforme des retraites, ils sont aussi nombreux à ne plus supporter l’atmosphère anxiogène qui règne dans le pays. Du simulacre de discussion à Matignon mercredi au drôle de message d’Élisabeth Borne appelant à « respecter une période de convalescence » et à « ne pas brusquer les choses », l’exécutif ne les rassure pas, donnant l’impression de bégayer. Que le Conseil constitutionnel valide ou non la réforme vendredi, cette période laissera des traces. Entre grogne sociale et fatigue démocratique, la France est à cran. Et le risque d’explosion élevé.

Samedi

Quel talent, ces Insoumis ! 88 % : c’est le score soviétique obtenu par les Insoumis au concours des députés les plus indisciplinés. Réuni cette semaine, le bureau de l’Assemblée a rendu publiques les sanctions à l’encontre des élus « ayant enfreint les règles ces dernières semaines ». 77 d’entre-eux ont fait l’objet d’un rappel à l’ordre, dont 68 Insoumis, soit la quasi-totalité de l’effectif mélenchoniste. Une décision immédiatement contestée par Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI. Elle annonce saisir le Conseil d’État et ira, « si nécessaire », devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Heureusement que le ridicule ne tue pas.