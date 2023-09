Quatre ans de campagne, meilleure série de l'année, déprime d'été... La Semaine Vagabonde de Denis Carreaux

Lundi

Quatre ans de campagne. Alors qu’Emmanuel Macron vient à peine de défaire ses valises après trois semaines de vacances à Brégançon, les candidats potentiels jouent déjà des coudes pour 2027.

Sur la ligne de départ, Gérald Darmanin emprunte une trajectoire comparable à celle de Nicolas Sarkozy il y a vingt ans. Misant eux aussi sur le temps long, sur un mode plus discret, Édouard Philippe et Bruno Le Maire se préparent également.

Le premier peaufine son nouveau livre. Le second joue l’action gouvernementale en regardant s’agiter de petits jeunes comme Gabriel Attal, qui ne laissera pas sa part.

À droite, ambitions et couteaux s’affûtent. Wauquiez, Bertrand, Lisnard, Ciotti: ça se bouscule au portillon. À gauche, Ségolène Royal profite de la confusion ambiante pour s’autodésigner à la tête d’une liste d’union aux européennes. Sur un malentendu, on ne sait jamais.

Et Marine Le Pen, dans tout ça? Loin de cette agitation précoce, elle prépare tranquillement sa rentrée, consciente que sa position de favorite ne constitue pas nécessairement un avantage. En quatre ans, il peut se passer tellement de choses…

Mardi

Meilleure série de l’année. Aux États-Unis aussi, la campagne est lancée. Et on sait déjà qu’elle aura tout d’une série télé à grand spectacle.

En haut de l’affiche, le Président sortant multiplie chutes, gaffes et siestes en public. À 80 ans, Joe Biden chancelle mais s’accroche à son fauteuil.

En mettant en scène de manière spectaculaire son bref passage par la case prison à Atlanta, son principal adversaire fait de ses déboires judiciaires un énorme argument marketing.

Ceux qui considèrent que le fait de devoir passer en jugement à compter du 4 mars 2024, veille du "Super Tuesday", constituera un handicap se trompent.

L’image de Donald Trump devant un tribunal renforcera au contraire sa posture préférée. Celle d’une victime de l’establishment qui n’a peur de rien. Surtout pas des juges.

Mercredi

Déprime d’été. C’est en général dans la grisaille de novembre ou de janvier, au moment où le soleil hiberne et où les journées s’étirent péniblement, que les Français sont victimes d’un grand coup de mou.

Cette année, celui-ci semble déjà avoir frappé alors que les tongs ont à peine regagné les placards. L’institut Elabe nous prévient: la rentrée aura rarement été aussi morose. Bien qu’encore bronzés, les Français sont 52% à éprouver de la lassitude, 29% de la peur.

Profondément marqués par les émeutes urbaines du début de l’été, préoccupés par l’inflation galopante, ils s’inquiètent pour leur situation financière, leur santé et leur sécurité, mais aussi pour leur pays: 79% estiment qu’il ne va pas bien.

On compte sur les 21% qui considèrent qu’il va bien (19%) ou très bien (2%) pour leur remonter le moral à la machine à café.



Jeudi

Sans portable ni violence. En invitant les chefs de parti à un séminaire de plus de douze heures sans téléphones portables ni conseillers, le président de la République a orchestré une opération de communication habile à la veille d’une rentrée à hauts risques.

Mais il a aussi, en parlant d’égal à égal avec Bardella, Ciotti, Tondelier, Bayrou et les autres, créé un moment politique fort.

Par son caractère inédit, par la liberté de ton employée entre les murs épais de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis, cette séance de réflexion a plutôt séduit les protagonistes, au-delà des inévitables postures.

Même les membres de la Nupes, qui avaient crié sur tous les toits qu’ils boycotteraient le dîner, n’ont pas craché sur le saumon gravlax, le suprême de pintade et le dessert aux fruits rouges.

"Nous étions loin de la violence de l’Assemblée nationale", relève d’ailleurs un convive, prouvant au passage qu’avec un peu de volonté (et beaucoup d’imagination), l’idée d’union nationale n’est peut-être pas si délirante que cela.



Vendredi

Communisme domestique. Pour une fois, on se surprendrait presque à envier le régime chinois. Considérant que les jeux vidéo constituent "un opium spirituel" et Internet "un poison pour la jeunesse", son gouvernement interdit à partir de ce week-end aux mineurs d’accéder à la Toile la nuit, entre 22 heures et 6 heures.

Pour les moins de huit ans, le régime communiste va plus loin: pas plus de 40 minutes par jour, et encore, uniquement pour consulter des sites de chansons et de comptines.

Un brin excessif? Évidemment. Si la manière est contestable et cette manie du contrôle détestable, la Chine impose ce que les parents, comme autant de Xi Jinping domestiques, devraient instaurer eux-mêmes pour éviter que leurs enfants en bas âge passent leurs journées devant les écrans et que leurs ados restent des nuits entières scotchés devant les réseaux sociaux. Illusoire mais salutaire.



Samedi

Les bons petits plats de Fukushima. Le Premier ministre japonais ne recule devant aucun sacrifice quand il s’agit de défendre son pays. Irrité par la polémique soigneusement entretenue par la Chine au sujet des rejets dans l’océan Pacifique des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima, Fumio Kishida a décidé de se mettre à table.

Mine réjouie et baguettes à la main, le chef du gouvernement japonais s’est fait filmer cette semaine en train de déguster des plats made in Fukushima.

Au menu, belle sole pêchée à proximité des réacteurs accidentés, superbes légumes et jolis fruits cultivés à côté du site nucléaire emporté par un tsunami en mars 2011.

Aux dernières nouvelles, M. le Premier ministre va très bien. Il paraît même qu’il s’illumine désormais la nuit et parvient à recharger son portable par un simple mouvement de la main.