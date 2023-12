Les enfants d'abord, écrans de fumée, vive les Jeux! La Semaine vagabonde de Denis Carreaux

Lundi

Les enfants d’abord. Au bout de 52 jours de calvaire, des nuits et des nuits d’angoisse, Eitan, Erez et Sahar sont enfin libres. Au-delà de la joie de leurs familles, un long chemin commence pour ces trois jeunes français otages du Hamas qui viennent de vivre un calvaire indescriptible. Après la chaleur des retrouvailles, ils vont devoir gérer l’absence de certains de leurs proches. Celle de leur père toujours entre les griffes des terroristes. De leurs cousins, massacrés le 7 octobre. Ces enfants et adolescents de 12 et 16 devront aussi vivre ou essayer de vivre avec le souvenir obsédant de leur enlèvement, de leur détention, de la torture psychologique qu’ils ont subi pendant près de deux mois. Comme des centaines de petits palestiniens sacrifiés par les fanatiques du Hamas dans Gaza assiégée, les enfants israéliens sont en première ligne d’une guerre qui fait d’eux à la fois des symboles et des monnaies d’échange. L’inhumanité dans toute son horreur.

Mardi

Ecrans de fumée. De mesures d’interdiction en hausses du prix des cigarettes, les plans anti-tabac successifs ne convainquent pas. Celui que dégaine le ministre de la Santé Adrien Rousseau n’échappe pas à la règle. Les cigarettes (légèrement) plus chères en 2025 puis 2026 ne dissuaderont pas grand monde mais rapporteront toujours autant à l’État qui se goinfre en engrangeant 80 % du prix de chaque paquet. Les interdictions de fumer sur les plages et dans les parcs, difficiles à faire appliquer, donneront à ceux qu’on prie d’aller s’en griller une plus loin l’impression qu’on réduit encore le champ de leur liberté. Alors que le nombre de fumeurs ne baisse plus en France (et que celui des consommateurs de cannabis continue à augmenter sans que personne ne s’en émeuve), la solution miracle existe-t-elle ? Il est permis d’en douter. Même la Nouvelle-Zélande, qui devait devenir le premier pays sans tabac en 2025 vient de faire machine arrière. Le monde sans clope n’est pas pour demain.

Mercredi

Vive les Jeux ! Dans un peu moins de 2300 jours, les Alpes accueilleront donc les Jeux Olympiques d’hiver. Sauf énorme surprise, le Comité international olympique confirmera en juillet que la France, désormais seule en lice, repiquera aux Jeux six ans seulement après ceux de Paris. Bien entendu, cette formidable opportunité pour Nice, Isola 2000 (si tout va bien) et la région toute entière ne tardera pas à faire naître polémiques et oppositions. A la perspective de ces Jeux hivernaux, les pisse-froid de service s’en donneront à coeur joie, dénonçant une aberration écologique et criant à la gabegie financière. Les organisateurs ont six ans pour leur donner tort en prouvant qu’on peut organiser des Jeux respectueux de l’environnement sans mettre en péril les finances de l’État et des collectivités. En attendant, ne boudons pas notre plaisir et réjouissons-nous. Ce n’est pas si souvent.

Jeudi

L’IA et moi. Un an jour pour jour après la naissance de ChatGPT, une étude nous apprend que l’intelligence artificielle pourrait détruire 800.000 emplois en France et entraîner la disparition de certains métiers d’ici à 2030. Selon le cabinet Roland Berger, les jours des employés de bureau, des comptables et...des journalistes seraient ainsi comptés. Plus vite que je ne l’imagine, ChapGPT et ses amis pourraient donc bientôt être en mesure d’écrire cette chronique dominicale à ma place, singeant mes formules hasardeuses, mes positions à l’emporte-pièce et mon humour à deux balles. Dépassé par la machine, je vais devoir songer fissa à ma reconversion en optant pour une des rares professions susceptibles d’échapper aux ravages de l’IA. Coiffeur, charcutier ou patron de bistrot ? Dans tous les cas, je plains mes futurs clients...

Vendredi

Télétravailler au bureau. L’anecdote est racontée par le patron d’un géant européen de l’assurance. Dans des locaux où le télétravail est devenu la norme, il n’est pas rare de voir débarquer des salariés à l’heure du déjeuner. Attirés par la qualité du restaurant d’entreprise, ils apprécient aussi de retrouver une ambiance d’équipe avant de repartir enchaîner les visios à la maison. Solution miracle pendant la crise sanitaire, le télétravail a pris ses aises. De nombreuses entreprises qui y ont vu l’opportunité de réduire la taille de leurs locaux commencent à s’en inquiéter. "On se rend compte que la productivité baisse et que l’absentéisme augmente", constate un dirigeant qui pronostique un retour massif des salariés au bureau dans les prochaines années. Un rétropédalage qui ne sera pas évident à imposer. Selon une étude Opinionway, 62 % des Français souhaitent travailler à distance au moins la moitié la semaine. Les collègues et la cantine, oui, mais pas tous les jours.

Samedi

La réflexion, cette idée neuve. Les Entretiens de Royaumont qui fêtent aujourd’hui leurs vingt ans offrent un espace de réflexion sans équivalent en France. Entre les murs d’une abbaye du XIIIe siècle plantée en pleine campagne à 50 km de Paris, philosophes, économistes, grands patrons et personnalités de tous horizons partagent leurs expériences et leurs convictions. A l’abri de l’hystérie des réseaux sociaux, l’archevêque de Marseille dialogue sans filtre avec Gad Elmaleh. Avec délicatesse et retenue, la mère de Kilian Mbappé évoque l’enfance singulière de son champion de fils à qui entraîneurs et enseignants expliquaient qu’il n’arriverait jamais à rien. Humbles et touchants, les ex-plus grands flics de France racontent leur vie de super-héros après avoir écouté François Besse, l’homme aux sept évasions, ancien associé de Jacques Mesrine, retracer son parcours de voyou. Emotion, approfondissement, profondeur et sincérité : dans la société de l’instant et des fake-news, les Entretiens de Royaumont devraient être reconnus d’utilité publique.