EDITO. Joël Guerriau, le petit chimiste du Sénat

Une regrettable "erreur de manipulation". Voilà la défense adoptée par le sénateur Joël Guerriau, accusé d’avoir drogué la députée Sandrine Josso en vue de l’agresser sexuellement.

Ladite erreur de manipulation concerne donc un petit sachet de poudre blanche que l’élu de Loire-Atlantique avait en sa possession, et dont le contenu se serait malencontreusement retrouvé dans le verre de la députée. Les analyses sont formelles: il s’agissait bel et bien de MDMA, le carburant préféré des teufeurs qui veulent aller jusqu’au bout de la nuit.

On laissera évidemment à la justice le soin de faire son travail et de nous éclairer sur les circonstances des faits. Mais on peut tout de même s’interroger sur les contours de cette affaire.

Attristé par la mort de son chat, Joël Guerriau, 66 ans, a expliqué aux enquêteurs qu’il avait voulu se procurer un simple "euphorisant" auprès d’un collègue sénateur. Mauvaise pioche. Il aurait mieux fait de se rendre en pharmacie pour soigner son mal-être. Cela lui aurait évité de rentrer chez lui avec de l’ecstasy, si l’on s’en tient à sa ligne de défense.

"Joël Guerriau n’a jamais voulu administrer à sa collègue de travail et amie de longue date, une substance pour abuser d’elle", a plaidé son avocat, Me Rémi-Pierre Drai, avant de préciser que son client "n’est pas un adepte de la soumission chimique".

Suspendu de son parti (Horizons) et de son groupe parlementaire ce samedi, celui qui est aussi secrétaire du Sénat a désormais tout le loisir de s’entraîner au Petit Chimiste à la maison. En espérant qu’il y joue seul.