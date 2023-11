EDITO. Le danger de l’intérieur

Sans surprise. Le projet de loi immigration du gouvernement a été adopté mardi par la majorité sénatoriale de droite et du centre, renforcée par les sénateurs Renaissance de la Haute Assemblée. Comment aurait-il pu en être autrement, tant ce texte présenté par le ministre de l’Intérieur a été savamment retricoté par les Sages de droite afin de le rendre compatible avec la ligne dure préconisée sur la question par Les Républicains.

Exit, donc, le fameux article 3 sur la régularisation de sans papiers dans les métiers en tension, au profit d’un article 4 bis qui verrait les préfets statuer au cas par cas en fonction des demandes... et des besoins.

Mais ce n’est pas tout. Les troupes du président Larcher ont obtenu un durcissement du regroupement familial, la facilitation des expulsions d’étrangers en situation irrégulière, l’extension de la déchéance de nationalité pour les binationaux, un renforcement des visas étudiants ou le remplacement de la très décriée AME (Aide médicale d’Etat) par une Aide médicale d’urgence (AMU), beaucoup plus restrictive.

Un vote "à droite, toute" qui ne semble pas avoir dérangé Gérald Darmanin, qui peut pavoiser et affirmer avoir gagné ce premier round parlementaire. Mais à quel prix? Car le plus dur commence maintenant pour le ministre de l’Intérieur. S’il a donné des gages à la droite au Sénat, il va devoir le mois prochain affronter les foudres d’une gauche qui ne goûte pas du tout les concessions faites et se présentera -une fois n’est pas coutume par les temps qui courent- de nouveau unie à l’Assemblée nationale.

Sans compter sur l’aile gauche de la Macronie peu encline, elle aussi, à baisser pavillon devant la droite. Et que dire de la posture qu’adoptera la Première ministre, dont chacun sait les relations glaciales qu’elle entretient avec son ministre? Pour Gérald Darmanin, le danger pourrait bien aussi venir... de l’intérieur!