Emmanuel Macron: un pied à Pékin, un oeil à Matignon

À l’heure où vous lirez ces lignes, Emmanuel Macron aura atterri en Chine, flanqué d’Ursula Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Une visite au pays des pandas qui revêt dans le contexte social et géopolitique du moment un caractère bien particulier. Pas de tourisme animalier au programme du président de la République, mais des discussions au sommet avec Xi Jinping au cours desquels il sera évidemment question de la récente visite du numéro 1 chinois en Russie et de ses liens privilégiés avec Vladimir Poutine.

Peu de chance que le binôme européen obtienne d’un claquement de doigts un infléchissement de sa position dans le conflit russo-ukrainien, mais quelques atouts quand même dans leur manche pour l’inciter à jouer les juges de paix et éviter que Moscou ne franchisse la ligne rouge. Et notamment la signature de quelques juteux contrats franco-chinois en signe de bonne volonté et de revitalisation des relations commerciales entre les deux pays.

Pour l’aider dans son opération séduction, Emmanuel Macron a embarqué avec lui une soixante de chefs d’entreprise, dont les patrons d’Airbus, Véolia et EDF. Objectif : asseoir la présence française en Chine et reconquérir les parts de marché perdues essentiellement pendant la pandémie de Covid, qui a considérablement affaibli le tissu de PME présentes chez le géant d’Asie. Les conditions d’accès au marché chinois seront, elles aussi, la clé d’une relation apaisée entre les deux pays tant la concurrence est pour l’instant inégale pour ne pas dire déloyale.



Évidemment, cette visite d’État qui débute le jour même de la réception par la Première ministre Elisabeth Borne de l’intersyndicale risque de faire un flop retentissant vu de l’hexagone où les priorités du moment sont tout autres... Gageons qu’en dégustant son canard laqué, Emmanuel Macron gardera un œil sur ce qui se passe et se dit à Matignon.Et il ne manquera pas de deviser avec Jean-Pierre Raffarin – grand ami de la Chine – qu’il a aussi emmené dans ses bagages, de la difficulté des premiers ministres à élargir leur majorité ! Au point de proposer à l’ancien locataire de Matignon un retour au bercail ?