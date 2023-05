EDITO. Un élan d’érotisme littéraire bienvenu dans ce monde de brutes et de réforme des retraites

Et vous, que faites-vous de votre temps libre? Du tricot, des mots fléchés, du hockey sur gazon? Personne ne se posait vraiment la question mais tout le monde sait désormais comment Bruno Le Maire occupe ses soirs et ses week-ends. Dès qu’il a une minute devant lui, le ministre de l’Economie et des Finances prend sa plus belle plume pour écrire des livres.

La sortie de son petit dernier, intitulé Fugue américaine, n’est pas passée inaperçue. Le natif de Neuilly-sur-Seine n’est pourtant pas le premier personnage politique à briller en littérature. Sauf qu’au beau milieu de ce roman, figure un passage pour le moins coquin.

Il n’en fallait pas plus pour déchaîner la twittosphère. Laquelle semble ne goûter que modérément à cet élan d’érotisme littéraire pourtant bienvenu dans ce monde de brutes et de réforme des retraites. Depuis quelques jours, les internautes se délectent de ce fameux passage dans lequel l’auteur parle d’une femme "dilatée comme jamais" et du "renflement brun de son anus". La tension sexuelle est bel et bien palpable. Mais depuis quand les réseaux sociaux jouent-ils les saintes nitouches?

Que reproche-t-on au juste au ministre de l’Economie? Son style trop ampoulé? Après tout, chacun le sien, n’en déplaise à Nicolas Mathieu, le prix Goncourt 2018, qui s’est amusé à réécrire ledit extrait à sa sauce. Le Youtubeur Thomas Hercouët n’a, de son côté, rien trouvé de mieux que de demander à ChatGPT de s’inspirer de la prose du ministre pour "écrire un texte sur la réforme des retraites dans le même style". Même Guillaume Musso et Marc Levy n’avaient jamais subi un tel affront.

Avant d’être énarque et de se frayer un chemin jusqu’à Bercy, Bruno Le Maire a d’abord été agrégé en lettres modernes. Il a même consacré un mémoire à Proust.

Peut-être faut-il quand même répondre à la question que tout le monde se pose: mais comment diable le ministre de l’Economie trouve-t-il le temps de pondre un bouquin en pleine crise? "C’est un besoin qui vaut la peine de se lever plus tôt, de se coucher plus tard, d’y consacrer ses week-ends et ses vacances", a-t-il dû se défendre. On imagine que l’agence antidopage est sur le coup.

En attendant, la promo de son livre est faite. Pas grand-monde en revanche ne saurait dire de quoi il parle...