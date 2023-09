Édito. Restos du cœur : la fin des haricots

Quelle réactivité ! Dimanche, au 13-Heures de TF1, le président des Restos du cœur lance un SOS télévisé. Les chiffres qu’aligne Patrice Douret sont effarants. En douze mois, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 37 %. Il manque 35 millions dans les caisses. L’association pourrait déposer le bilan dans trois ans.

À 20 heures, devant les mêmes caméras, la ministre dégaine son carnet de chèques. Elle promet une rallonge de 15 millions d’euros à l’institution créée par Coluche. On apprendra plus tard qu’une partie de cette somme était déjà provisionnée dans le cadre du plan "Mieux manger pour tous".

Surtout, Patrice Douret met les pieds dans le plat. Il confie avoir alerté le gouvernement "depuis plusieurs mois". Avec les trois autres associations bénéficiant des fonds d’aide européens (1), il a demandé à rencontrer "de toute urgence" Emmanuel Macron. En vain. Et l’on découvre que les Restos sont l’arbre qui cache la forêt. Que toutes les organisations solidaires sont asphyxiées par la baisse globale des subventions, la hausse de l’inflation et l’explosion concomitante du nombre de personnes à bout de ressources.

Manger son chapeau ou bouffer de la vache enragée

Au sommet de l’État, il s’est donc trouvé quelques décideurs pour décider que ce problème n’était pas prioritaire. Entre la poire et le fromage, ces laquais ont peut-être délibérément choisi de faire canard : des pauvres qui pullulent, ça ne colle pas avec le tableau d’une France qui "se redresse" et qui "va de mieux en mieux".

On ne fait pas baisser la fièvre en cassant le thermomètre. La réalité, aujourd’hui, c’est qu’une minorité de Français voit ses profits démultipliés, tandis que les autres vivent des fins de mois de plus en plus difficiles – "surtout les trente derniers jours".

"Les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l’appétit", ironisait Coluche. L’Enfoiré en chef aurait pu ajouter que, pendant que les uns se préoccupent de leur assiette fiscale, les autres se demandent ce qu’ils vont bien pouvoir mettre dedans. Après avoir avalé deux ou trois couleuvres, le choix se résume souvent à manger son chapeau ou à bouffer de la vache enragée.

Dans ce pays lardé de bonnes intentions, il serait temps d’appliquer la recette du mieux-vivre. Elle tient en un mot : solidarité.

1. Les banques alimentaires, le Secours populaire et la Croix-Rouge.