Edito. L'ourse du Trentin veut sauver sa peau

J’ai vu le jour il y a 17 ans dans les forêts du Trentin, dans le nord de l’Italie. Je suis une grande ourse désormais.

Avec des congénères, mes parents, Joze et Jurka, étaient arrivés de Slovénie, quelques années auparavant, en camion, dans le cadre d’un programme de réintroduction.

Le parc naturel qui nous accueille est si fier de notre présence qu’il a fait de notre profil son effigie. Seule faute de goût, l’horrible patronyme dont j’ai été affublée : Jj4. Ne croyez pas que les autres aient bénéficié d’un meilleur traitement, mes amis Mj5 et M62 peuvent en témoigner.

Depuis quelques semaines, je suis condamnée à mort parce que j’ai tué un jeune joggeur. Je plaide coupable. Je suis une récidiviste: il y a trois ans, j’avais déjà blessé deux chasseurs. Pourtant, ils n’étaient pas venus me faire la peau: je suis un animal protégé.

Lorsque je suis avec mes petits et que je vois des hommes débouler, je suis une tigresse. Quand je suis de mauvais poil, je ne sens pas ma force dans les pattes.

Les humains m’ont retrouvée, enfermée. Le président de la province a ordonné que je sois tuée. Des associations ont intenté un recours. Le tribunal a suspendu, cette semaine, la décision du gouverneur, en attendant de rendre son jugement le 11 mai.

J’espère qu’il me sera favorable et que les autorités décideront finalement de m’enfermer dans un grand enclos plutôt que de me faire la peau.

En ce moment, on ne parle que de moi en Italie; même le gouvernement s’en est mêlé. Je rêve de retourner dans ma tanière loin de ce tohu-bohu.

Nous sommes des animaux sauvages, pas des nounours dans la vitrine d’un marchand de jouets!

Pendant des années, les humains nous ont massacrés, au point que nous avions quasiment disparu des forêts européennes.

Jusqu’à la prise de conscience: l’homme ne pouvait pas continuer à exterminer de la sorte les espèces qui vivaient autour de lui. En rompant les équilibres écologiques, il commençait à scier la branche sur laquelle il était assis.

Mais il a oublié que nous sommes des animaux sauvages. Pas des nounours dans la vitrine d’un marchand de jouets!

Pourquoi me tuer? Pour faire un exemple? Je ne suis pas sûr que mes congénères retiendront la leçon. Pour me punir de ce "crime"? Drôle d’idée que de vouloir appliquer la justice humaine à des animaux comme au Moyen Âge.

Dans un monde qu’il a totalement modelé à son seul profit, l’humain doit réapprendre à cohabiter avec nous.

L’équilibre n’est pas simple à trouver. Je comprends les bergers qui se désespèrent des attaques de loups qui déciment leurs troupeaux et amputent leurs revenus.

Mais si rien ne change, c’est l’homme qui risque de devenir un loup pour l’homme, pour sa survie sur cette planète.