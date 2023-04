Edito. Les SUV ont envahi nos villes: un succès contre-nature

Je roule des mécaniques, je prends le monde qui m’entoure de haut, je carbure aux hormones de croissance et je combats dans la catégorie poids lourds.

Mes ancêtres, les Land Rover, Jeep et autres Lada, sont nés sous le signe du 4x4. Avec leurs quatre roues motrices, elles tenaient le haut du pavé sur les chemins boueux et les routes enneigées.

Moi, je n’ai pas plus de motricité qu’une vulgaire berline. Qu’importe, la ville et les autoroutes sont mes uniques terrains de jeu.

Outre-Atlantique, un service marketing m’a affublé un jour d’un sigle abscons: SUV. Personne ou presque ne sait ce que ça veut dire –“Sport Utility Vehicle”, voiture utilitaire à caractère sportif. Force est de constater que mon nom ne correspond pas à ce que je suis réellement.

Depuis quelques années, les constructeurs ne jurent plus que par moi. Plus aucun n’échappe à mon emprise. Même Ferrari et Rolls-Royce m’ont adopté.

Plus grand, plus lourd, moins aérodynamique, je suis une véritable aberration environnementale

Pourtant, je suis une sorte de véhicule contre-nature. Plus grand, plus lourd, moins aérodynamique, je suis une véritable aberration environnementale. Les humains ne sont pas à une contradiction près. J’ai un appétit d’ogre à la pompe et je ne lésine pas sur les rejets de CO2.

Pour répondre aux nouvelles normes, les constructeurs m’électrifient à tout-va. Qu’est-ce qu’ils ne feraient pas pour pérenniser les marges confortables qu’ils réalisent grâce à moi? Je suis devenu une véritable poule aux œufs d’or. Jamais une caisse n’a autant flatté leur tiroir-caisse.

Ne croyez pas que les mâles, amateurs de joujoux roulants XXL, sont mes seuls admirateurs. Les femmes m’adorent. Grâce à moi, elles se sentent en sécurité, dominant la circulation automobile. Surtout, ne leur soufflez pas à l’oreille que, côté visibilité, je ne fais pas le poids face aux citadines.

Je ne sais pas où s’arrêtera ma marche en avant. Aujourd’hui, je truste pas moins de 60 % des immatriculations en France.

Et qu’on ne vienne pas se plaindre que dans les parkings, les plus trapus de mes congénères empiètent régulièrement sur la place d’à côté ou que sur le stationnement de surface, il me faut parfois mordre un peu sur le trottoir pour ne pas trop dépasser sur la chaussée. Je trace ma route face à ces empêcheurs de rouler en rond. Eux aussi, un jour ou l’autre, succomberont à mon attraction.

Quant à la poignée d’activistes qui, depuis quelque temps, s’amusent, la nuit, à dégonfler mes pneus, je leur conseille de déguerpir au plus vite.

Si j’en attrape un, je lui ferai comprendre qu’on ne plaisante pas avec la société de consommation lorsqu’elle est lancée à pleine vitesse.