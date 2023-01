Edito. La lettre de Poutine à Staline

« Cher Iossif Vissarionovitch Djougachvili, cher camarade Staline,

Je te présente mes meilleurs vieux. C’est ainsi qu’on appelait, entre nous, les dignitaires de l’URSS, Brejnev et Tchernenko, du temps où j’étais au KGB.

Depuis la chute du Mur, je n’ai plus envie de plaisanter. J’ai l’impression d’être au cagibi, enfermé dans les 17 millions de km2 de la Russie. Tu me rétorqueras que notre pays demeure le plus vaste du monde.

Mais je suis orphelin des quinze républiques qui composaient notre grande union, mais aussi des pays frères. Quelle belle famille même s’il fallait, de temps en temps, remettre au pas les enfants turbulents!

Aujourd’hui, quand je regarde l’horizon, il ne me reste que cette inhospitalière Sibérie, autant dire que les yeux pour pleurer. Toi, au moins, tu avais trouvé une utilité à cette immensité glacée.

Tout cela, c’est la faute de Gorbatchev avec sa glasnost et sa perestroïka de malheur. Comment pouvait-il croire que le libéralisme économique associé à l’ouverture démocratique n’allait pas réduire en miettes ce qui avait été patiemment bâti depuis 1917?

Après les errements éthyliques de Boris Eltsine, j’ai repris les choses en main : mis au pas les oligarques, bâillonné les médias et mes opposants, non sans mal. C’était quand même plus simple du temps de la dictature du prolétariat.

Et j’ai redonné sa fierté au peuple russe en ramenant à la maison les brebis dispersées. Un coup de maître en Crimée! J’ai réparé la terrible erreur de ton déplorable successeur, le camarade Khrouchtchev, qui l’avait rattachée à la république d’Ukraine.

Je suis en train de me faire ridiculiser par un comique de télévision travesti en chef de guerre

Il ne me restait plus qu’à donner une nouvelle leçon d’histoire aux Ukrainiens. Ces cervelles d’oiseaux avaient déjà oublié que leur pays avait été le grenier à blé de l’URSS pendant 70 ans.

Et voilà que je suis en train de me faire ridiculiser par un comique de télévision travesti en chef de guerre. L’affaire devait être pliée en trois mois et un an après, rien n’est réglé.

Sous tes ordres, l’Armée rouge avait héroïquement repoussé la Wehrmacht à Stalingrad. Aujourd’hui, nos soldats ne sont même pas capables de tenir leurs positions. A croire qu’il faut que je dirige en personne des stages commandos pour forger le caractère de cette bande de mauviettes!

J’espérais rester au pouvoir jusqu’en 2036, si Dieu me prête vie, 36 ans de règne, soit six années de plus que toi, mais je commence à m’inquiéter pour mon avenir.

Toi qui a organisés tant de purges, pourrais-tu me donner un conseil pour ne pas subir le même sort que celui de tes opposants?

Je t'embrasse à la russe,

Vladimir P.