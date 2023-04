ÉDITO. Échecs et mat sous son niqab

C’est une histoire de fou. Celle d’un fin stratège tout de même un peu maladroit. Stanley Omondi participait la semaine dernière à la 31e édition de l’Open d’échecs... féminin de Nairobi. Tout se passait bien pour lui jusqu’à la 4e rencontre du tournoi. Alerté par plusieurs concurrentes qui trouvaient son allure plus que douteuse, l’arbitre en chef a finalement dû procéder à un contrôle d’identité.

Stupeur, échec et mat. Caché sous un niqab et derrière une épaisse paire de lunettes noires, le jeune étudiant kenyan a aussitôt été démasqué. Confondu entre autres par son mutisme, ses larges épaules et ses grands pieds enveloppés dans une paire de Vans qui dépassaient sous son voile noir.

Pis, en s’inscrivant sous le pseudo Awuor Millicent, le joueur d’échecs a rapidement éveillé les soupçons des organisateurs. Lesquels trouvaient curieux que, sous ce niqab, puisse se planquer un nom "d’origine chrétienne et non musulmane".

Mais cette anecdote, qui a secoué l’échiquier mondial, raconte beaucoup de notre société actuelle. D’abord, la crise est bel et bien universelle. Stanley Omondi prétend en effet avoir été motivé par l’appât du gain et les quelque 500.000 shillings kenyans (environ 3300 euros) promis à la championne. Le tableau masculin étant particulièrement relevé avec la présence des grands maîtres de la discipline, le jeune homme s’est dit qu’il avait plus de chances de briller chez les femmes.

C’est là qu’entre en jeu la question du genre. On pourrait s’amuser de voir des hommes porter le voile, pour changer un peu... Débattre aussi de l’obligation d’une tenue réglementaire dans certaines disciplines. Mais ce que dit surtout cette histoire, c’est qu’on pourrait penser un jour à organiser des compétitions mixtes.

En attendant, saluons plutôt le panache carnavalesque de cet homme qui n’a pas manqué d’audace pour tenter d’arrondir ses fins de mois. On est loin, très loin, de la dernière affaire de triche dans le milieu bien quadrillé des échecs, avec le fameux Hans Niemann, accusé d’avoir fraudé en s’aidant d’un... plug anal..

Quant à Stanley Omondi, il a évidemment été évincé de la compétition pour son attitude quelque peu cavalière. L’histoire ne dit pas en revanche si l’étudiant kenyan a confondu son roi avec sa reine.