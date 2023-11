Edito. Donald Trump a fait des petits

"Le Trump argentin élu Président", "Le Trump des Pays-Bas remporte les législatives". Moi, Donald Trump, j’ai passé une semaine formidable devant ma télé. J’aurais dû faire breveter mon nom pour faire cracher des dollars à tous ces plumitifs qui, habituellement, cherchent des poux dans ma tignasse.

Ils m’avaient enterré un peu vite, et voilà que je fais des petits. Rien à voir pourtant avec ma vigueur sexuelle!

Aux États-Unis, je suis en tête dans les sondages. Je la tiens, ma revanche sur la momie! Il devrait, comme moi, faire quelques injections: il est encore plus blanc qu’un partisan du Ku Klux Klan.

Tous ceux qui ont cru que mon séjour à la Maison-Blanche n’était qu’une parenthèse dans l’histoire des États-Unis vont manger leur Stetson. Les élus Républicains me font des courbettes, les électeurs me restent fidèles, et j’ai essaimé autour du monde.

En Argentine, Javier Milei a promis de couper à la tronçonneuse les dépenses publiques. Même moi, je n’avais pas osé y aller aussi fort. Faut dire que c’est le patron d’un pays désespéré, avec une inflation à 140 % et un taux de pauvreté de 50 %.

Aux Pays-Bas, il paraît qu’ils ont construit des digues pour éviter d’être envahis par la mer. Aujourd’hui, ce qu’ils craignent surtout, c’est d’être submergés par une vague migratoire. J’ai envoyé un message de félicitations à Geert Wilders; en plus, j’adore sa coupe de cheveux.

J’ai l’impression que votre Président n’a pas compris le message

Je regarde ce qui se passe chez vous. Dans les sondages, deux tiers de vos compatriotes estiment que l’immigration extra-européenne peut être un danger; 83 % sont favorables à un référendum sur l’immigration.

Je suis plein aux as, et pourtant les classes populaires de mon pays ont voté pour moi, tous ces ouvriers victimes de la désindustrialisation, ces dizaines de millions d’employés qui ont du mal à boucler les fins de mois. Chez vous aussi, ils sont nombreux à être dans ce cas, n’en déplaise aux donneurs de leçons des beaux quartiers.

J’ai l’impression que votre Président n’a pas compris le message. Il a promptement rangé dans les cartons l’élargissement du champ du référendum et l’abaissement du seuil permettant l’organisation d’un Référendum d’initiative partagée (RIP) réclamé par les "gilets jaunes" qui ont foutu un beau bordel il y a cinq ans.

Il avait l’occasion de donner la parole au peuple. Faudrait pas que ses amis le regrettent en 2027.