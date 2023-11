Édito. Ce que Napoléon dit de notre siècle

Lorsque les Français sont las de s’entre-déchirer sur les controverses actuelles, ils se chamaillent sur les questions du passé. La sortie du film de Ridley Scott, Napoléon, leur fournit une occasion en or. Deux siècles n’ont pas suffi pour dessiner un portrait consensuel de l’empereur.

Ceux qui l’adorent, souvent étiquetés à droite, pointent ses réussites intérieures. Ils évoquent le Code civil, les préfets, la Banque de France, les lycées – et les platanes plantés au bord des routes pour faire de l’ombre à sa Grande Armée.

Ceux qui le détestent, plutôt ancrés à gauche, fustigent le despote qui muselait la presse et jetait ses opposants en prison. Ils lui reprochent pêle-mêle le rétablissement de l’esclavage en 1802, les trois millions de morts pour des guerres qui laissèrent la France "plus petite qu’il ne l’avait trouvée" (1) et son cynisme à l’égard des hommes "que l’on mène avec des hochets".

Il faudrait que tout soit blanc ou noir, alors que le monde chemine plutôt entre gris clair et gris foncé

Notre époque accumule de nouveaux griefs contre le plus célèbre des Corses. Sa misogynie l’accable presque davantage, aujourd’hui, que les ossuaires laissés sur ses champs de bataille. Lui qui a osé déclarer : "Nous autres, peuples d’Occident, avons tout gâté en traitant les femmes trop bien. [...] Elles ne doivent pas être regardées comme les égales des hommes et ne sont, en réalité, que des machines à faire des enfants [...] Il vaut mieux qu’elles travaillent de l’aiguille que de la langue." Du Zemmour dans le texte !

Même rhabillé pour l’hiver avec les oripeaux de notre siècle, Napoléon ne cesse d’interroger nos fractures françaises. Comme si la complexité de cet homme reflétait celle de notre ère privée de nuances, incapable d’accepter que l’on puisse être un grand homme devant l’Histoire et un petit être au regard de la morale. Il faudrait que tout soit blanc ou noir, alors que le monde chemine plutôt entre gris clair et gris foncé.

Nos concitoyens auront fait un pas dans la bonne direction lorsqu’enfin, ils admettront que ce vieux Bonaparte était comme la langue d’Ésope : à la fois la meilleure et la pire des choses.



1. Selon Charles de Gaulle qui ajoutait aussitôt : "Mais une nation ne se définit pas ainsi. Pour la France, il devait exister. […] Ne marchandons pas sur la grandeur."