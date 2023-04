Edito. Au revoir Tupperware: la boîte ne fait plus recette

J’ai connu mon heure de gloire dans les années 60 et 70. A l’époque, les ménagères étaient folles de moi.

Elles m’admiraient pour ma plastique irréprochable, mon couvre-chef coloré, mes capacités à répondre à toutes leurs envies.

Elles m’avaient ouvert en grand les portes de leur frigo. Comme lui, je leur facilitais grandement la vie domestique. Je n’avais pas froid aux yeux : j’emballais les femmes mariées et la nourriture qu’elles préparaient pour leur famille.

J’ai débarqué dans l’Hexagone quelques années après l’arrivée des Américains sur les plages de Normandie. Avec moi, d’autres multinationales US -Colgate, Scotch, Gillette ou Frigidaire- prenaient leurs marques, annonçant le boom de la société de consommation et les Trente Glorieuses.

J’avais un nom à coucher dehors, Tupperware, que les Français ont appris à prononcer presque sans faute. Tupper, c’était le nom de mon papa, un ingénieur chimiste inventeur des bols hermétiques en plastique.

Pas de quoi en faire tout un plat, direz-vous. Détrompez-vous, en ce temps-là, j’étais unique. Tout comme mon mode de distribution.

Je rentrais dans les foyers avant même d’avoir été acheté. Pas par effraction. J’arrivais dans les bagages d’une "démonstratrice" qui s’installait chez une "hôtesse". Notre service marketing avait l’art, lui aussi, d’emballer ce qui n’était, après tout, qu’une vente directe.

Une maîtresse de maison invitait chez elle quelques amies. Il lui arrivait même de préparer des petits plats pour faciliter la tâche de la démonstratrice. A charge pour elle de montrer comment nos différents modèles pouvaient répondre aux besoins de chacune. Au sommet de ma popularité, plusieurs milliers de "réunions Tupperware" avaient lieu chaque jour en France.

Depuis quelques jours, je ne suis pas dans mon assiette

Depuis quelques jours, je ne suis pas dans mon assiette: j’ai appris que Tupperware était au bord de la faillite.

Les temps ont changé. Aujourd’hui, les femmes travaillent toute la journée et pas seulement pour des salaires d’appoint comme ceux de nos démonstratrices. Elles n’ont plus le temps ni l’envie de participer à des réunions à domicile.

Désormais, les boîtes en plastique sont achetées en grande surface. Elles ont souvent petite mine, conséquence de prix au cordeau, alors que je n’ai pas pris la moindre ride en 30 ans de bons et loyaux services dans la cuisine de mes propriétaires.

Même le plastique n’a plus la cote dans une société de plus en plus tournée vers la protection de l’environnement. Le verre et l’acier, que j’avais remplacés, font leur retour en force.

J’en suis certain, mon tour reviendra. D’une certaine manière, moi aussi je suis inoxydable.