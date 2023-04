[EDITO] "100 jours d'Elisabeth Borne": attachez vos ceintures!

Bon, disons le clairement, nous ne saurions trop que conseiller à Elisabeth Borne de bien attacher sa ceinture de sécurité, voire même de porter un casque - en fonction du mode de transport qu’elle choisira bien sûr - pour conduire sa feuille de route des 100 jours à venir en toute sécurité et sans dérapages incontrôlés. Car les obstacles dressés sur la chaussée qu’elle empruntera risquent bien d’être nombreux.

Il y aura d’abord les lazzis de ses oppositions, qui dès l’annonce de ce nouveau plan gouvernemental n’ont pas manqué de lui tomber sur le paletot. "Une feuille de route accidentée" pour le socialiste Olivier Faure, "de l’impuissance et du renoncement" pour le LR Aurélien Pradié, "la 4e dimension" pour l’insoumise Manon Aubry et un cinglant "elle est à la tête d’une administration qui gère les affaires courantes" pour Marine Le Pen. N’en jetez plus.

A leur décharge, il faut dire que le tandem Macron/Borne tend souvent le bâton pour se faire battre. Englué dans le marasme d’un désamour avec les Français, l’exécutif ne cesse de promettre une nouvelle façon de gouverner, de communiquer, bref une nouvelle dynamique. Et si ce nouveau parcours est pavé de bonnes intentions, il manque singulièrement de souffle.

Santé? Éducation? Rien de nouveau sous le soleil, les annonces avaient déjà été faites. Une loi énergie et climat à l’automne? Oui, mais avec quel contenu? Un plan contre la fraude sociale et fiscale? Indispensable, mais à quel niveau le président de la République et la Première ministre comptent-ils placer le curseur? Les zones d’ombre restent (trop) nombreuses pour une opinion publique qui ne croit plus en rien ni en personne et surtout pas ce qui vient de l’Élysée ou de Matignon.

Cerise sur le gâteau, la loi immigration. En n’accédant pas à certaines de leurs revendications sur le sujet, Elisabeth Borne risque aussi de se mettre à dos les LR. Le report de ce projet de loi aux calendes grecques n’est du coup pas de nature à les inciter à monter dans le train de l’élargissement de sa majorité...