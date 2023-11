À chacun son Trump, quand t'es dans le désert, Anne in Tahiti... la Semaine vagabonde de Denis Carreaux

Lundi

À chacun son Trump. Les Argentins ont choisi. Épuisés par une crise économique dévastatrice et une inflation à 140 %, désespérés par une classe politique corrompue, ils ont porté au pouvoir Javier Mileil, un populiste ultralibéral qui promet de renverser la table. Lui président, fini la banque centrale, le ministère des droits des femmes et l’IVG. Autant de gadgets coûteux et inutiles. Exit aussi le peso argentin, écarté au profit du roi dollar. Un des engagements de ce disciple de Donald Trump qui s’invite au bal mondial des populistes à la faveur de cet étonnant sacre à la tronçonneuse. "Bientôt la France!", s’empresse de prophétiser la députée écologiste Sandrine Rousseau dès l’élection de ce climatosceptique assumé. Mais à qui peut bien penser la mère Teresa de la salade de quinoa? À Marine Le Pen? Trop en quête de respectabilité pour jouer la rupture façon Milei. À Jean-Luc Mélenchon? Capable de remplacer l’euro par le bolivar vénézuélien, l’Insoumis en chef a clairement le profil. À Francis Lalanne, Jean-Marie Bigard ou Cyril Hanouna, qui pourraient être tentés de se mettre dans les pas du "Trump de la pampa"? Les paris sont ouverts.

Mardi

Quand t’es dans le désert. Dans un grand élan de générosité, la SNCF projette d’implanter des cabines de téléconsultation au sein de 300 gares situées dans des déserts médicaux. Si l’intention est louable, le projet laisse perplexe. "Elle ferait mieux d’améliorer la desserte ferroviaire des territoires enclavés!", s’étrangle l’Ordre national des médecins. Difficile de lui donner tort. En délaissant des pans entiers de la France, l’opérateur public accentue un sentiment de déclassement grandissant. Accès au soin ou au travail : sans le rail, point de salut. Dans des gares où les guichets SNCF ont baissé le rideau depuis belle lurette, l’ouverture d’espaces de téléconsultation balayera tout espoir de voir revenir une vraie présence médicale. Et si, avant de penser à notre santé, la SNCF s’occupait de ses trains?

Mercredi

Anne in Tahiti. Trois semaines après le début de la polémique autour du voyage de la maire socialiste de Paris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, les rebondissements successifs de cette affaire sont dignes des meilleures séries Netflix. Plus fort qu’Emily in Paris, Anne in Tahiti ! Alors qu’une plainte a été déposée par l’association AC Corruption et que le procureur de Paris est saisi, l’intéressée se défend pied à pied. Son dernier argument pour justifier ce voyage de trois semaines sous les cocotiers à 60 000 euros mêlant joyeusement obligations professionnelles et vacances privées : elle n’était pas au bout du monde, mais « au bout de la France ». Il fallait oser ! Empêtrée dans cet affligeant « Tahitigate » Anne Hidalgo excelle aussi dans l’art du contre-feu. Référendum sur la taxation du stationnement des SUV, limitation de la vitesse à 50 km/h sur le périphérique, doutes sur la capacité de la France à organiser les transports en commun pour les Jeux olympiques : tous les moyens sont bons pour faire diversion. Et dire qu’en lui accordant seulement 1,7 % à la présidentielle, les Français, si mal inspirés, n’ont pas reconnu chez elle la stature d’une femme d’État...

Jeudi

Mickaëlle Paty et les collabos. Dès le premier filet de voix, un silence de plomb efface le gentil brouhaha du grand auditorium du Congrès des maires de France. Derrière les phrases ciselées de la sœur du professeur assassiné invitée à témoigner par David Lisnard, le président de l’AMF, un mélange de douleur et de colère froide. « Porter les enseignements du passé permet de se préparer à la répétition tragique de celui-ci. C’est ce qui n’a pas été fait pour mon frère, et c’est donc ce qui a manqué pour sauver Dominique Bernard ». Place ensuite aux mots de l’assassin d’Arras enregistrés dans un message d’allégeance à Daesh. Dans la bouche de la sœur du professeur martyr, ils paraissent encore plus abjects. « Ô Français, peuple de lâcheté et de mécréants, j’étais dans vos écoles. Vous m’avez appris ce qu’est la démocratie et les Droits de l’Homme et vous m’avez poussé vers l’enfer ». Fini le « oui, mais », les excuses « de wokistes, de pacifistes, de collaborateurs et de prédicateurs » qui justifient trop souvent les actes terroristes et l’attaque du Hamas. Face « aux offensives islamistes de terreur », Mickaëlle Paty appelle les Français au courage et au sursaut. Implacable.

Vendredi

Pour Thomas. La tristesse est indescriptible. La foule nombreuse et recueillie. Les mots de ses proches d’une admirable dignité. Aux obsèques de Thomas à Saint-Donat-sur-L’Herbasse (Drôme), chacun contient sa colère. Après la mort de cet adolescent de 16 ans lors d’un bal dans le village voisin de Crépol, sa famille remercie la police, demande justice, mais ne crie pas vengeance. Au lendemain de cette soirée tragique, les écoles et les commerces n’ont pas brûlé. L’Assemblée nationale n’a pas observé de minute de silence. Seuls les terrains de rugby, la grande passion de Thomas, se tairont quelques instants ce week-end pour lui rendre hommage. Au regard d’un tel drame, c’est bien peu.

Samedi

La tête à l’envers. Mettre les panneaux d’entrée de ville cul par-dessus tête. Cette nouvelle mode pourrait prêter à sourire. Elle traduit en réalité une détresse profonde. Celle d’agriculteurs étranglés par les charges, affaiblis par des contraintes européennes invraisemblables. Soutenu par de nombreux élus locaux, le mouvement #OnMarcheSurLaTête pourrait prendre de l’ampleur, ce que confirme la forte mobilisation enregistrée ce samedi à Narbonne. Face à cette colère sourde, les pouvoirs publics ont intérêt à réagir rapidement. C’est l’avenir de l’agriculture française, de plus en plus incertain, qui est en jeu.