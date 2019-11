Zoom sur les lauréats primés aux 8e Trophées de l'Eco à Monaco

MIM. Trois lettres pour un succès économique démentiel à l’international. Mercure International of Monaco, mastodonte créé en Principauté en 1986 dans un petit bureau du boulevard des Moulins, compte aujourd’hui 5.000 salariés dans le monde dont une centaine ici, affiche un chiffre d’affaires de 185 M€ à Monaco et plus de 900 M€ dans le monde.

Le métier de MIM? Le commerce international. Le commerce de détail et la distribution dans les domaines de l’alimentation, du sport et de l’habillement. MIM, qui a notamment créé l’enseigne City Sport, transformée depuis en Courir et Go Sport, est implanté sur trois continents, dans dix-sept pays, avec une prédilection pour l’Afrique où le groupe ouvre des centres commerciaux. Le siège est installé à Monaco depuis l’origine.

