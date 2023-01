Zara, H&M, Primark... De grandes marques accusées de pratiques abusives au Bangladesh

Cette étude de l'association Transform Trade menée avec l'université d'Aberdeen et le Centre for Global Development a étudié 1.000 usines ou producteurs bangladais de vêtements, relevant des pratiques "inéquitables" qui ont débuté pendant la pandémie de Covid-19 mais se sont poursuivie par la suite.

Les fabricants sondés "ont indiqué que les marques et distributeurs avaient annulé des commandes, refusé de payer ou demandé des réductions pour des commandes déjà en production ou envoyées", malgré les coûts de production en hausse depuis la réouverture de l'économie après les confinements et l'inflation qui a flambé.

"Pertes d'emplois" et "salaires en baisse"

Parmi les grandes enseignes qui produisent au Bangladesh, Inditex (maison mère de Zara), Next, Primark ou encore H&M ont toutes annulé autour de 30% de leurs commandes et également demandé des réductions ou retardé des paiements. Gap, Walmart, C&A également mais dans une proportion plus faible, entre beaucoup d'autres exemples.

"De telles pratiques injustes se répercutent sur les pratiques d'emploi des fournisseurs, ce qui a pour conséquence (...) des pertes d'emplois et des salaires en baisse", dénonce le rapport.

"Une usine sur cinq a notamment indiqué avoir eu du mal à payer le salaire minimal du Bangladesh" depuis la sortie des confinements, ajoute-t-il, appelant à la création d'une autorité de régulation du secteur de l'habillement dans les pays développés pour mettre fin à ces pratiques d'achats abusives.

L'industrie de l'habillement est régulièrement accusée de pratiques salariales ou de travail abusives, y compris dans les pays développés comme le Royaume-Uni. Elle est aussi montrée du doigt pour son impact écologique très négatif.