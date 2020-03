Whoog en appelle aux professionnels de santé vacataires

Qui? Et quand? Ce sont les deux questions que pose la Sophipolitaine Whoog sur sa plateforme de gestion des remplacements des personnels de santé.

Sa cible? Les professionnels de santé vacataires, étudiants, retraités ou professionnels disponibles, qui, par solidarité, viendront renforcer les équipes des établissements et les professionnels de santé. Ces derniers se préparent en effet à faire face à une affluence inédite de malades.

Fondée il y a six ans par Guerric Faure, Whoog est une solution digitale de gestion des remplacements basée sur le volontariat du personnel est utilisée dans plus de la moitié des CHU de France.

La communauté Whoog compte 350.000 agents cibles inscrits et un vivier d'utilisateurs actifs de plus de 60.000 professionnels par jour: aides-soignants, infirmiers, professions libérales, brancardiers... Les remplaçants choisissent les missions en fonction de leur situation personnelle, en gardant la liberté d'accepter ou de refuser. Le droit à la déconnexion est donc préservé.

"Whoog est une passerelle qui offre à la fois aux hôpitaux la possibilité de recruter rapidement du personnel pour des missions ponctuelles et qui permet aux professionnels de santé de répondre à des offres en fonction de leurs disponibilités et contraintse, explique le fondateur et dirigeant de la startup. En cette période difficile, des professionnels de santé peuvent avoir envie de se mobiliser sans savoir où sont réellement les besoins urgents qui évoluent heure par heure, jour par jour. Les retraités et les étudiants par exemple pour s'appuyer sur Whoog pour faire connaître leurs disponibilités et intégrer les équipes proches de chez eux, en fonction des besoins qui évoluent très vite."

module Plan blanc face au Covid-19

La solution de Whoog peut d'ailleurs être considérée comme un module du plan blanc des hôpitaux qui permet de mieux organiser l'afflux massif des patients, la continuité des soins portés aux malades. Sa plateforme, indépendante, peut aider à garantir une meilleure procédure des rappels et une gestion efficace de la crise.

