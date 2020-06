Wanted: startups innovantes pour le Village by CA PCA

Si vous êtes une startup innovante avec un fort potentiel de croissance et ayant fait vos premières preuves de marché, qu’attendez-vous pour répondre à l’appel à candidature que vient de lancer le Village by CA PCA?

L’accélérateur - créé à l’initiative du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur - propose un programme d’accélération de 24 mois pour accompagner la croissance des jeunes entreprises.

Au programme: montée en compétence des dirigeants dans le domaine de la vente, de la stratégie, de la planification opérationnelle et de la finance d’entreprise.

Ouvert il y a deux ans, le Village by CA PCA se veut un hub de l’innovation permettant aux startups, PME, ETI , grands groupes, institutionnels, grandes écoles et universités de coopérer, innover et de se développer ensemble.

Il a accompagné 29 startups dans des secteurs très variés (Wever, solutions de mobilité sur mesure; Evoluflor, logiciel de caisse pour les fleuristes; Noliju, marque de lifestyle de running ou encore Foamous, parfums en mousse...) qui ont vu leur croissance commerciale boostée grâce à la synergie entre le programme d’accélération et le tissu de partenaires impliqués localement. Pour preuve, elles ont levé 7,2 millions d'euros et créé quelque 50 emplois.

Le réseau européen de 34 Villages by CA (en France, en Italie et au Luxembourg) permet également de créer des connexions à l’international.

Les jeunes pousses peuvent déposer déposer leur candidature jusqu'au 12 juillet en cliquant ICI

Pour en savoir plus sur le process de sélection, c'est ICI que ça se passe.