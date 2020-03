Voyages annulés à cause du coronavirus: comment se faire rembourser?

"Sur la route des Tsars". C’était le circuit prévu pour le Vençois Yves Wissocq et son épouse dès le 10 avril.

Le couple comptait découvrir, pour la première fois, les cités de Moscou et Saint-Pétersbourg.

Ces jeunes retraités ont opté pour une formule comprenant le transport, les excursions et l’hébergement pour un budget total de 4.268 euros. Yves a déjà versé un acompte de 1.400 euros, au moment de sa réservation en février.

En raison du Covid-19, la Ville de Moscou a promulgué un décret le 5 mars disposant que "toutes les personnes en provenance des zones dites à risque (Chine, Corée du Sud, Iran, Italie, France, Allemagne, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Norvège et États-Unis) sont soumises à isolement obligatoire pendant quatorze jours".

Yves explique: "J’ai découvert ce texte et j’ai, donc, décidé, d’annuler mon voyage. C’est tout à fait logique: à quoi cela sert d’aller au bout du monde si nous sommes à l’isolement?".

Yves contacte son agence de voyages implantée à Vence, via une lettre recommandée avec accusé de réception. Litige.

"À ce jour, n’ayant aucune consigne officielle interdisant les voyages en Russie, les frais d’annulation sont ceux indiqués dans les conditions générales de la brochure qui vous a été remise", répond l’agence dans un courriel adressé à son client, il y a quelques jours. Soit, au total, 1.990 euros.

"C’est une somme importante, j’ai dû mal à comprendre. Notre situation est exceptionnelle. Je compte contacter un médiateur de justice."

Alors, quelle est la réalité? Quels sont les droits des consommateurs? Maître Martine Wolff est inscrite au Barreau de Nice depuis plus de trente ans. Elle est experte du droit de la consommation et répond à nos questions.

Que dit la législation si j’ai acheté un vol sec?

"Si la compagnie aérienne maintient votre vol, vous ne pouvez pas exiger de remboursement du billet, si vous ne voulez plus partir. Si le billet a été acheté alors que le coronavirus existait déjà, le consommateur ne peut pas l’annuler pour ce motif. Mais, il peut se faire rembourser la taxe aéroport. L’idée est d’avoir en tête un critère de temporalité. Il sera, globalement, beaucoup plus difficile de se faire rembourser alors que le virus était déjà connu: de fait, le caractère imprévisible ne pourra pas être retenu. Si le vol est annulé par la compagnie: le passager a droit à un remboursement intégral."

Quid des voyages à forfait (vol, hébergement...)?

"Le voyageur peut annuler pour force majeure et le coronavirus sera considéré comme force majeure. Le consommateur doit envoyer une lettre avec accusé de réception à l’agence en invoquant les dispositions de l’article L211-14 § 2 du Code du Tourisme qui prévoit: "Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire". À noter que le voyagiste doit rembourser au plus tard dans les 14 jours après la réception de la lettre."

Faut-il se pencher sur les contrats d’assurance des voyages ou l’assurance de la carte bancaire?

"Pas nécessairement, d’autant plus que, dans beaucoup de contrats d’assurance, le risque sanitaire est exclu. Il faut juste se dire : à partir du moment où mon voyagiste ne peut pas me fournir la prestation initiale, alors, je dois demander l’annulation."