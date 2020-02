Vous cherchez un emploi? Plusieurs hôtels recrutent 300 postes en CDD et CDI à Cannes

Vous cherchez un emploi saisonnier? C'est le moment de peaufiner votre CV...

Les hôtels Barrière Le Majestic et Le Gray d'Albion à Cannes ainsi que le Carl Gustaf Saint-Barth organisent une session de recrutement. 300 postes en CDD et CDI sont à pourvoir!

Sont recherchées "des personnes expérimentées dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration" et "des personnes débutantes, passionnées et motivées, qui souhaitent développer leurs compétences et leur potentiel dans l'hôtellerie de luxe".

Intéressés? Rendez-vous ce vendredi de 9h30 à 17h au salon Croisette du Majestic (entrée rue des Serbes).

N'oubliez pas d'apporter CV et lettre de motivation.

Renseignements: barriere-recrute.com ou recrutementmajestic@cannesbarriere.com.