Vous cherchez un emploi? Plus de 303.000 recrutements sont prévus en 2019 en région Paca

En matière d'emploi, faut-il (encore) croire les statistiques, les prévisions et autres données chiffrées futuristes?

Alors qu'au premier trimestre le taux de chômage atteint 8,7% en France, soit son taux le plus bas, avec 2,4 millions d'actif sans emploi, le groupe suisse Adecco, spécialisé dans l'intérim, a lancé ce lundi son nouveau baromètre trimestriel "Data Emploi et Territoires".

Et que prévoit-il sur le marché de l'emploi en 2019? 3,5 millions de recrutements en France, dont 39% en CDI, 30% en CDD, 23% en intérim et 9% en stage et apprentissage.

paca, 5e région qui recrute

Dont 303.488 en Provence Alpes Côte d'Azur, 5e meilleure région sur 12 derrière l'Ile-de-France, Auverge-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Le groupe Adecco assure que son baromètre intègre quelque 300 millions de données de différents organismes: l’Acoss qui gère la trésorerie des branches de la Sécurité sociale; la Caisse nationale du réseau des Urssaf qui comptabilise chaque année les déclarations préalables à l’embauche (26 millions de contrats en 2018); Pôle emploi (enquête "Besoins en main-d’œuvre"), l’Insee et l’Observatoire Prism’Emploi.

les secteurs et les métiers

Toujours selon Adecco, ce sont les secteurs du commerce de gros et de détail, de la construction, de l'hébergement et de la restauration, des activités de services administratifs et de soutient qui recruteront le plus dans les prochains mois.

Parmi les 15 secteurs de recrutement, 8 font face à une pénurie de compétences et de man d'oeuvre.

Quant aux métiers les plus demandés par les entreprises, il s'agit de ceux de magasinage et préparation de commandes, service en restauration, nettoyage de locaux, assistanat commercial, relation technico-commerciale, études de développement informatique, personnel de cuisine...