Vous cherchez un emploi? L'Apave recrute 60 collaborateurs en CDI

L'Apave prévoit d'embaucher 900 collaborateurs (650 en CDI et 250 en CDD) dans l'année dont une soixantaine en PACA. Les postes à pourvoir, principalement des ingénieurs chargés d'affaires et des techniciens, seront répartis sur ses neuf agences régionales et concernent l'ensemble des métiers du groupe.

Les spécialités techniques couvertes par l'entreprises sont nombreuses: mécanique, électrotechnique, thermique-énergie, bâtiment génie civil, mesures physiques, prévention HSE (Hygiène-Sécurité- Environnement), contrôle non destructif, métallurgie, incendie.

Les nouveaux collaborateurs, jeunes diplômés ou professionnels expérimentés, pourront bénéficier d'un parcours de formation évolutif qui leur permettra de renforcer leurs expertises tout au long de leur carrière.

L'Apave a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 844 millions d'euros, compte 11.000 collaborateurs (dont 8.000 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France et à l'international et 34 laboratoires et centres d'essais. L'entreprise est présente à l'international à travers 50 implantations.

www.apave-recrutement.com