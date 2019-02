Vous avez un projet d'entreprise innovant? MonacoTech recherche à nouveau des start-ups en devenir pour son incubateur

Depuis son lancement en 2017, MonacoTech, le programme startups créé par l’État monégasque en partenariat avec Monaco Telecom, a accompagné 24 start-ups, dont 14 y sont toujours actuellement.

Afin de continuer à détecter de nouvelles start-ups innovantes, un nouvel appel à projets est ouvert sur www.monacotech.mc jusqu’au 24 février.

MonacoTech sélectionne des projets ambitieux et innovants, conformément à la stratégie de Monaco. Les startups retenues sont incitées à se développer dans un environnement de confiance dans lequel leurs membres tirent parti non seulement d’un écosystème international unique, mais également d’un suivi personnalisé et d’un programme axé sur l’application des meilleures pratiques.

Les startups sont cependant examinées tous les six mois par un comité indépendant afin d’évaluer leurs progrès.

L’incubateur monégasque propose donc aux porteurs de projets : un suivi personnalisé et coaché ; du mentoring régulier ; des ateliers personnalisés ; des formations ; des mises en relation avec les principaux acteurs de l’écosystème : experts, mentors, investisseurs, partenaires… ; de la visibilité et des événements organisés par l’incubateur ; des partages d’expériences entre startups.