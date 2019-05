Voici les cinq nouvelles startups de MonacoTech

A partir du 28 mai, MonacoTech - le programme d'incubation et d'accélération cofondé par la Principauté de Monaco, Monaco Telecom et Xavier Niel - accueillera cinq nouvelles startups qui rejoindront ainsi O'Sol, Lanéva ou encore Surgisafe déjà accélérées.



Les jeunes pousses sélectionnées sont dans le développement durable, l'écologie et la finance.

La technologique de FGWRS permet de mieux contrôler et préserver nos ressources en eau potable.



Sa technologie est le résultat de travaux de recherche menés par FIRMUS

France pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA) et du suivi de fonctionnement de ce procédé depuis 2005 sur la Station de recherche Antarctique Concordia.

Suncy Concept a développé des catamarans solaires, écoresponsables et autonomes en énergie de propulsion.



Ces bateaux conçus pour la navigation côtière ont déjà été testés par le grand public et seront prochainement mis en service dans l'hôtellerie de luxe mais également dans les communes du littoral.

Suncy Concept c’est également une interface de réservation dédiée et la vocation de permettre un accès à la plaisance de façon responsable, avec ou sans permis, à toute catégorie d’âge ou de mobilité.

Pour sa part, Oghji développe une nouvelle génération de tableaux électriques «actifs» offrant flexibilité, confort et économie.



Ils interagissent avec le consommateur en lui fournissant toutes les informations pertinentes pour gérer son installation et économiser de l'énergie.

oneM est une assurance en ligne innovante qui a développé un concept de remboursement combiné à un forfait de retraite au choix.



Les utilisateurs économisent de l'argent pour leur retraite sans changer leurs dépenses quotidiennes et leurs habitudes d'achat en ligne.



Adlive est la première plateforme sociale transactionnelle qui permet aux acheteurs et aux vendeurs d'espaces publicitaires numériques, d'optimiser leurs opérations publicitaires grâce à l'automatisation et à un modèle désintermédié sans commission, de se connecter directement et efficacement les uns aux autres à travers un algorithme d'intelligence artificielle, et de profiter de services de trading de médias numériques sophistiqués.