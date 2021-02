Vindome, l'appli qui permet à tous d'investir dans le vin

L’idée

Ingrid Brodin est la pdg de Vindome, une startup monégasque cofondée avec une amie en 2020 et développée à Sofia en Bulgarie où est installé le centre de R&D.

Avec son mari Mario Colesanti qui assure la partie commerciale, ils adorent le bon vin et investissent dans de grands crus.

Avec leur application, ils ont souhaité démocratiser ce placement et l’ouvrir à tous, sans ticket d’entrée.

L’objectif

Faire du vin une valeur refuge au même titre que le luxe ou la pierre.

"Sachant qu’avec le vin, on investit dans quelque chose qui ne nuit pas à la planète, explique la pdg. Nos clients y sont sensibles et nous choisissons des vignobles responsables, à la production de qualité, qui prendra de la valeur au fil des ans."

Passionnés, ils ont travaillé deux ans sur l’application mobile Vindome, téléchargeable gratuitement depuis juin 2020 et souhaitent "devenir la plateforme n°1 d’investissement dans le vin, d’autant que pour l’heure, nous sommes les seuls à proposer une telle offre."

L’investissement

Pour le développement de l’application mobile Vindome, deux ans de R&D et 1 million d'euros d’investissement ont été nécessaires.

Ingrid Brodin, pdg, et son mari Mario Colesanti, prévoient de lever 1,3 million d'euros pour intégrer de nouvelles fonctionnalités comme le conseil personnalisé, l’évaluation financière de son portfolio...

Lancée en juin 2020, Vindome a été téléchargée dans 137 pays et compte déjà plus de 2.000 clients.

Le business model? Une rémunération de 4% sur l’achat, 4% à la revente (soit 50% de moins que ce que proposent d’autres sociétés d’investissement).

Le défi

Lancer la vente en fûts (vins primeurs, avant mise en bouteille). Des produits très prisés qui restent stockés au château, à votre nom.

Les tarifs sont encore plus compétitifs et induisent donc des marges plus intéressantes.

Le service

Depuis l’application Vindome ou le site Internet, on peut acheter du vin (par caisse de 6 bouteilles) soit en choisissant l’une des collections présélectionnées avec soin par les fondateurs, soit par le biais du marché en direct avec les valeurs du cru indiquées à l’instant T.

Si ce n’est pas pour une consommation immédiate, le vin est stocké dans l’un des entrepôts partenaires (en France ou en Italie) à partir d’1 euro par mois, assuré également dès 1 euro par mois. Ensuite, on scrute les cours et on vend quand on le souhaite.

Le but étant de laisser vieillir le vin qui connaît déjà un rendement de 10 à 15% la 1re année.

Du 1er au 5e grand cru jusqu’au cru bourgeois, une belle offre sur le Bordelais, de bons Bourgogne, des vins du Piémont, de la Toscane, d’Australie, du Chili, des champagnes... Vindome, cette place aux vins.

Vindome.net