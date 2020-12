VIDEO. Pourquoi ce célèbre casino de la Côte d'Azur a-t-il détruit des machines à sous?

Mais comment ces quarante-trois machines se sont retrouvées condamnées ? "Une machine est en moyenne comptablement amortie sur cinq ans", souligne le directeur des jeux du casino JOA, Michel Hipolito en précisant : "Sa durée de vie est plus ou moins longue."

Ce qui détermine la longévité de ces boîtes à chance ? "Leur attractivité. Si l’on constate qu’un modèle est moins plébiscité par la clientèle, il est possible de le faire évoluer. En changeant les jeux par exemple !" Oui mais, au bout d’un moment, il n’y a plus rien à faire : "C’est comme un ordinateur de bureau, certaines fois il n’y a plus vraiment de mise à jour possible." Et voilà votre machine devenue obsolète.

"Quand ce moment est arrivé, on retire le produit de la salle", indique le responsable qui explique le processus très encadré autour de ce retrait. "Quand on met en réserve une machine, elle sort du parc actif. "

Ce qui nécessite une déclaration à la police jeux. Parce qu’il ne s’agit pas de débrancher la prise et de pousser l’appareil dans un cagibi pour qu’il prenne la poussière entre les balais et serpillières : "Concrètement, on entrepose ce matériel dans un endroit surveillé par caméras."

Un stock qui permet aussi de dépanner au besoin : "Il est possible de réaliser une démarche pour réinstaller une machine qui était en réserve. Cela peut être utile lorsqu’une panne s’avère plus longue que d’ordinaire."

Mais pas seulement : "Il est également possible de procéder à des échanges au sein de notre groupe. Notre politique de jeu étant assez dynamique, la proposition de nouveautés reste un de nos axes forts. Quelque chose qui ne plaît plus chez nous peut absolument trouver son public dans un autre établissement ailleurs. C’est une manière de trouver une seconde vie."

"il fallait tout simplement faire du vide…"