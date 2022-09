Va-t-il y avoir des parcs éoliens dans la Méditerranée?

Bonjour Benoit,

Oui, il est prévu que deux parcs éoliens émergent en Méditerranée dans les années à venir.

Le premier devrait être situé au large de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, et le second au large de la Narbonnaise, en région Occitanie, à plus de 22 kilomètres des côtes dans les deux cas.

"Les lauréats de la mise en concurrence des projets seront désignés en 2023 en vue d'une mise en service en 2030", précise la préfecture de l'Occitanie sur son site.

Premier parc inauguré à Saint-Nazaire

Emmanuel Macron inaugure ce jeudi 22 septembre au large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, le tout premier d'une série de parcs éoliens en mer, dont il entend accélérer le déploiement face à la crise énergétique.

Le parc, exploité par EDF, entrera complètement en service d'ici la fin de l'année. Il affichera alors une puissance de 480 mégawatts capable d'alimenter 700.000 personnes.

Le chef de l'Etat avait annoncé le 10 février son objectif d'une cinquantaine de parcs d'ici 2050 pour une capacité de 40 gigawatts.

À ce jour, sept parcs ont été attribués à des opérateurs: après Saint-Nazaire, la construction a commencé à Saint-Brieuc, objet de frictions avec les pêcheurs, Courseulles-sur-Mer et Fécamp. À Oléron, des recours ont été déposés pour repousser le projet plus au large.

Frein sur l'éolien terrestre

Emmanuel Macron a en revanche mis le frein sur l'éolien terrestre, avec un doublement de la capacité actuelle non plus sur 10 mais 30 ans.

Il a aussi aussi la relance du nucléaire avec la construction de six réacteurs EPR2 à l'horizon 2035 et une multiplication par dix de la puissance solaire installée d'ici 2050.

En 2021, les renouvelables ont assuré 24% de la production électrique (hydraulique, éolien, solaire, bioénergies), le nucléaire 69% et les combustibles fossiles 7%.