Unic sait faire de bonnes machines à café

Vingt millions d’euros de chiffre d’affaires 2018, deux filiales aux États-Unis et au Japon, 130 collaborateurs, 100 ans d’existence cette année, plusieurs brevets déposés, une solide réputation de savoir-faire technologique.

Unic, leader français des machines à café espresso à destination des cafés, hôtels et restaurants, va plutôt bien. Pourtant, la PMI familiale a été rachetée il y a quelques jours par le groupe suédois Electrolux Professional. Une décision pleinement assumée par son dirigeant Jean-Pierre Levi qui entend ainsi assurer la pérennité de l’entreprise fondée en 1919 par son grand-père.

Innover comme maître mot

L’histoire d’Unic commence donc de l’autre côté des Alpes, dans le Piémont. Dans son entreprise d’usinage, Mario Levi, ingénieur de l’École Polytechnique de Turin, permet à des personnes ne disposant pas de machines outils de donner corps à leurs projets. «Une sorte de FabLab de l’époque, résume Jean-Pierre Levi. C’est ainsi que sur une idée d’un barista turinois, il conçoit et brevette la machine à café Idrotermica.»

La société Unic voit le jour en 1919. S’intéressant à la percolation du café, son objectif est de professionnaliser la méthode pour obtenir des tasses individuelles au lieu de grands volumes comme cela se faisait jusqu’alors. Et c’est cette recherche d’innovation qui constituera sa marque de fabrique.

Fuyant la montée du fascisme, Mario Levi quitte l’Italie en 1928 et s’installe à Nice, boulevard de la Madeleine. «Outre les machines à café espresso destinées aux professionnels, il faisait même des moulins à café et de la torréfaction», rappelle Jean-Pierre Levi.

Unic survit à la Seconde Guerre mondiale et Ezio, fils de Mario, reprend le flambeau. Sous son impulsion, une nouvelle ère s’ouvre pour l’entreprise familiale qui innove et élargit la gamme avec des machines à café à levier, avec un groupe hydraulique, automatiques…

Arrivée dans les années 70, la troisième génération de Levi ne faillit pas à la tradition.

«Mon frère Mario, directeur technique, est à l’origine des nombreuses évolutions technologiques et brevets déposés au fil des années», souligne Jean-Pierre Levi qui intègre la société en 1980 et qui va faire du monde le terrain de jeux d’Unic. «Jusqu’alors, nous n’étions pas présents à l’export.»

L’entreprise qui déménage en 1993 dans 7.000 mètres carrés à Carros va ouvrir en 1997 un premier bureau en Ile-de-France.

Il sera suivi en 2006 d’une filiale aux États-Unis et l’année suivante d’une autre au Japon, pourtant plus connu pour sa consommation de thé que de café. «Nous sommes présents dans une quarantaine de pays et travaillons avec des revendeurs, des importateurs, des torréfacteurs et des distributeurs de boissons.»

L’international représente 35% du chiffre d’affaires de la PMI familiale qui voit dans les années 2000 l’arrivée de la quatrième génération des Levi. Mario et Lisa, les enfants de Jean-Pierre, prennent respectivement la direction de l’international et de l’agence parisienne.

En France, Unic qui a obtenu le label Origine France Garantie en 2013 est leader de la machine à café professionnelle avec un taux de pénétration du marché d’environ 23%. En tout, 130 salariés travaillent pour la PMI dont 90 au siège carrossois où se trouvent le bureau d’études, la fabrication et l’administratif.

Continuité et pérennité

Tout va donc pour le mieux pour Unic qui, pourtant, vient d’être rachetée par le Suédois Electrolux Professional pour un montant que Jean-Pierre Levi préfère garder confidentiel. Un choix guidé par la globalisation du secteur de la machine à café professionnelle et la volonté de voir l’entreprise familiale perdurer: «Nos concurrents espagnols et italiens ont été rachetés par des groupes de la grande cuisine et de l’équipement de l’HoReCa (HOtels REstauration, CAfés, ndlr). Certes, nous sommes reconnus pour l’étendue de notre gamme, nos compétences techniques et nos brevets mais si nous voulons donner une impulsion à la hauteur de nos produits, il faut des investissements importants qu’Electrolux est à même d’apporter. Ce sont des industriels qui nous permettront d’accélérer à l’international.»

Points positifs de ce rachat: Unic conserve ses employés et son identité et devient le pôle d’excellence de l’espresso du groupe Electrolux Professional qui veut renforcer sa position de leader dans le secteur de l’hospitalité et offrir une offre à 360° à ses clients professionnels.

Pour ce faire, l’équipe de R&D de Carros qui emploie actuellement sept personnes va être étoffée, se réjouit Jean-Pierre Levi, hypermotivé, qui a hâte de montrer à Electrolux Professional l'étendue du savoir-faire familial.